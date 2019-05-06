Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должниковИзвестия вчера в 18:50

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
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Коллекторам могут открыть доступ к телефонам должников

РЕН ТВвчера в 18:07

Коллекторы просят доступ к системе проверке телефонных номеров должников

Комсомольская правда00:59

Коллекторы просят доступ к базе телефонных номеров должников

Life.ruвчера в 23:29

Коллекторы попросили Госдуму дать им доступ к номерам телефонов россиян

URA.Ruвчера в 21:59

Коллекторы хотят получить доступ к базе телефонных номеров должников

ФАНвчера в 21:12

Коллекторы попросили доступ к номерам телефонов должников, пишут СМИ

РИА Новости03:13

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

Известиявчера в 18:50
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Политика

Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии

"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Девять пострадавших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево доставлены в столичные медучреждения, сообщила пресс-служба Минздрава.
Обновлено в 03:27
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

"Красная машина" одержала убедительную победу над соперником со счетом 4:1. Российские хоккеисты открыли счет в матче после гола нападающего ЦСКА Кирилла Капризова, отличившегося на 12 минуте.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

СК назвал основные версии ЧП в Шереметьево

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Происшествия

На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики»

Обновлено в 03:46
Политика

В Германии Россию признали сверхдержавой

Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия

Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае

На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Бастрыкин поручил начать экспертные исследования после авиакатастрофы в «Шереметьеве»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в аэропорту «Шереметьево» распорядился незамедлительно начать все необходимые экспертные исследования по факту аварийной посадки и возгорания пассажирского самолета, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьево находился мэр Североморска

Обновлено вчера в 15:59
Шоу-бизнес

Елена Север: «Дочери Алсу зрители нанесли непоправимую травму»

Елена Север считает, что зрители нанесли Микелле Абрамовой непоправимую травму, даже имея благие намерения.
Обновлено вчера в 12:04
Кино

В сети появился тизер 5 серии 8 сезона «Игры престолов»

В сети появился тизер-трейлер пятой серии восьмого сезона "Игры престолов". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале HBO.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Лидер Боливии выразил соболезнования в связи с ЧП с SSJ-100

Президент Боливии Эво Моралес выразил соболезнования в связи с ЧП с самолётом SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево, в результате которого погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 22:20
Футбол

Невилл назвал нынешних футболистов МЮ самой унылой группой людей

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне работающий журналистом, раскритиковал МЮ за выступления в нынешнем сезоне после ничьей с «Хаддерсфилд Таун» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 03:10
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров

Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел и загорелся Superjet «Аэрофлота». Погиб 41 человек. Главное

Обновлено вчера в 13:13
Политика

Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа

Китай может прервать торговые переговоры с США из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:00
Авто

Новый кросс-вэн Renault Triber оценят дешевле LADA Vesta

Предполагается, что новинку оценят примерно в 550 000 рупий (около 500 тыс. рублей), т. е. даже дешевле, чем российский бестселлер LADA Vesta.
Обновлено вчера в 22:37
Авто

В России упал спрос на праворульные автомобили

Обновлено в 01:52
Политика

Депутат рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти страны «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 03:25
Культура

Умерла актриса и певица Барбара Перри

Американская актриса, певица и танцовщица Барбара Перри умерла на 98-м году жизни 5 мая в своем доме в Голливуде.
Обновлено в 03:55
Происшествия

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX

Обновлено вчера в 20:27
Экономика

Индекс PMI в сфере услуг РФ в апреле снизился до 52,6 пункта

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в апреле 2019 года снизился до отметки 52,6 пункта против 54,4 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
Обновлено в 02:22
Футбол

«Краснодар» упустил победу в матче с «Ростовом»

В заключительном матче 27-го тура РПЛ «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» со счётом 1:1. Этот результат не позволил «быкам» догнать в турнирной таблице московский «Локомотив».
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия

Врачи из Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьево

Обновлено в 02:34
Происшествия

Пассажиры «Суперджета» сняли на видео начало пожара на борту

Пассажиры злополучного рейса в Мурманск, где погибли 13 человек, сняли на видео момент возгорания.
Обновлено вчера в 15:51
Армия и оружие

В Донбассе обезвредили группу украинских диверсантов

По словам Басурина, ополченцы ДНР эвакуировали получившего ранения украинского диверсанта.
Обновлено вчера в 10:49
Футбол

AS: Зидан хочет продать Модрича

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может покинуть клуб, сообщает AS.
Обновлено в 02:20
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
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