Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должниковИзвестия вчера в 18:50
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
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Политика
Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии
"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
Девять пострадавших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево доставлены в столичные медучреждения, сообщила пресс-служба Минздрава.
Обновлено в 03:27
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура
"Красная машина" одержала убедительную победу над соперником со счетом 4:1. Российские хоккеисты открыли счет в матче после гола нападающего ЦСКА Кирилла Капризова, отличившегося на 12 минуте.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
СК назвал основные версии ЧП в Шереметьево
Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Политика
В Германии Россию признали сверхдержавой
Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия
Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае
На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Бастрыкин поручил начать экспертные исследования после авиакатастрофы в «Шереметьеве»
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в аэропорту «Шереметьево» распорядился незамедлительно начать все необходимые экспертные исследования по факту аварийной посадки и возгорания пассажирского самолета, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьево находился мэр Североморска
Обновлено вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Елена Север: «Дочери Алсу зрители нанесли непоправимую травму»
Елена Север считает, что зрители нанесли Микелле Абрамовой непоправимую травму, даже имея благие намерения.
Обновлено вчера в 12:04
Кино
В сети появился тизер 5 серии 8 сезона «Игры престолов»
В сети появился тизер-трейлер пятой серии восьмого сезона "Игры престолов". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале HBO.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Лидер Боливии выразил соболезнования в связи с ЧП с SSJ-100
Президент Боливии Эво Моралес выразил соболезнования в связи с ЧП с самолётом SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево, в результате которого погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 22:20
Футбол
Невилл назвал нынешних футболистов МЮ самой унылой группой людей
Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне работающий журналистом, раскритиковал МЮ за выступления в нынешнем сезоне после ничьей с «Хаддерсфилд Таун» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 03:10
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
В Шереметьево аварийно сел и загорелся Superjet «Аэрофлота». Погиб 41 человек. Главное
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа
Китай может прервать торговые переговоры с США из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:00
Авто
Новый кросс-вэн Renault Triber оценят дешевле LADA Vesta
Предполагается, что новинку оценят примерно в 550 000 рупий (около 500 тыс. рублей), т. е. даже дешевле, чем российский бестселлер LADA Vesta.
Обновлено вчера в 22:37
Авто
В России упал спрос на праворульные автомобили
Обновлено в 01:52
Политика
Депутат рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»
Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти страны «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 03:25
Культура
Умерла актриса и певица Барбара Перри
Американская актриса, певица и танцовщица Барбара Перри умерла на 98-м году жизни 5 мая в своем доме в Голливуде.
Обновлено в 03:55
Происшествия
WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX
Обновлено вчера в 20:27
Экономика
Индекс PMI в сфере услуг РФ в апреле снизился до 52,6 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в апреле 2019 года снизился до отметки 52,6 пункта против 54,4 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
Обновлено в 02:22
Футбол
«Краснодар» упустил победу в матче с «Ростовом»
В заключительном матче 27-го тура РПЛ «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» со счётом 1:1. Этот результат не позволил «быкам» догнать в турнирной таблице московский «Локомотив».
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия
Пассажиры «Суперджета» сняли на видео начало пожара на борту
Пассажиры злополучного рейса в Мурманск, где погибли 13 человек, сняли на видео момент возгорания.
Обновлено вчера в 15:51
Армия и оружие
В Донбассе обезвредили группу украинских диверсантов
По словам Басурина, ополченцы ДНР эвакуировали получившего ранения украинского диверсанта.
Обновлено вчера в 10:49
Футбол
AS: Зидан хочет продать Модрича
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может покинуть клуб, сообщает AS.
Обновлено в 02:20