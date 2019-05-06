Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должниковИзвестия вчера в 18:50
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Читать в источнике
Оценить61
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 08:51, Ашберн
Общество
Дожди с грозами и шквалистым ветром придут в Москву в среду
В четверг, 9 мая, прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза и порывистый ветер до 13-18 м / с. Ночью в Москве 8-10 градусов, по области 6-11 градусов.
Обновлено в 07:16
Происшествия
При аварийной посадке в Шереметьево загорелся пассажирский самолет
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
СК: В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
Следственный комитет России официально подтверждает, что в результате авиакатастрофы в Шереметьево погибли 41 человек.
Обновлено вчера в 17:38
Здоровье
Клещи покусали 265 жителей Волгоградской области и одного заразили КГЛ
Волгоградский Роспотребнадзор сообщил о первом случае заболевания крымской геморрагической лихорадкой в Волгоградской области.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Умер участник казанского марафона
Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Грузовик с туристами упал в реку на Украине
Грузовой автомобиль с туристами упал в реку в Ивано-Франковской области Украины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД страны.
Обновлено в 06:03
Футбол
Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»
Обновлено в 05:45
Футбол
Назван самый дорогой футболист младше 20 лет
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) составил топ-10 дорогостоящих футболистов до 20 лет, передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:40
Энергетика
«Газпром» увеличил добычу на 2,1% за четыре месяца
В 2018 г. компания увеличила добычу газа на 5,4% — до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа — на 4%, до 201,8 млрд куб. м. В 2019 г. компания планирует добыть 495,1 млрд куб. м газа.
Обновлено в 08:44
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Общество
Сегодня в России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая 2019 года все мессенджеры обязаны производить идентификацию пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 01:03
Политика
В ЛНР начали прием документов на получение российского гражданства
Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение российского гражданства, сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке
Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.
Обновлено в 08:06
Авто
МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»
Минским автозаводом сделан анонс своей новинки, которая должна составить серьезную конкуренцию для российской "ГАЗели".
Обновлено в 05:22
Кино
В новой серии «Игры престолов» в кадр попал стаканчик из «Старбакса»
Наиболее внимательные и дотошные зрители обратили внимание на стаканчик из «Старбакса», который попал в финальный монтаж серии.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Пилот объяснил поведение экипажа сгоревшего в «Шереметьево» самолета
Пилоты сгоревшего в «Шереметьево» самолета авиакомпании «Аэрофлот» не справились с валом технических отказов лайнера, считает заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Шереметьеве пообещали найти посмеявшихся над крушением Superjet сотрудников
Руководство аэропорта Шереметьево намерено установить личности сотрудников, посмеявшихся над трагедией на борту лайнера Superjet 100.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве
Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генпрокуратура Украины вызвала действующего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Хоккей
Трое хоккеистов покинули расположение сборной России
Трое хоккеистов покинули расположение сборной России и не будут участвовать в дальнейшей подготовке к чемпионату мира.
Обновлено в 08:10
Политика
Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен
Администрация Владимира Зеленского продолжит курс на вступление Украины в НАТО и Евросоюз, заявил представитель штаба избранного президента Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:30
ЖКХ
В Москве начали отключать отопление
Отопление отключат сначала в промышленных и административных зданиях, затем в жилых домах, школах и детских садах, а также в больницах и поликлиниках.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Наева потеснили с поста командующего карательной операции
Напомним, что Сергей Наев на пост командующего «ООС» был назначен Петром Порошенко в марте прошлого года.
Обновлено в 08:39