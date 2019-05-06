Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должниковИзвестия вчера в 18:50
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
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Авто
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Минским автозаводом сделан анонс своей новинки, которая должна составить серьезную конкуренцию для российской "ГАЗели".
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Гражданин Украины пострадал в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
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Спорт
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После авиакатастрофы в Мурманской области объявлен траур
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Происшествия
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае
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Эден Азар установил достижение среди топ-5 лиг
В матче АПЛ «Челси» — «Уотфорд» полузащитник «синих» Эден Азар отдал две голевые передачи (3:0). Таким образом хавбек установил достижение.
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