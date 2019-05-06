Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должниковИзвестия вчера в 18:50

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
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Коллекторы объяснили просьбу о предоставлении им доступа к номерам телефонов заемщиков

ТАСС05:31

Коллекторы попросили доступ к номерам телефонов должников, пишут СМИ

РИА Новости03:13

Коллекторы хотят получить доступ к базе телефонных номеров должников

ФАНвчера в 21:12

Коллекторы попросили Госдуму дать им доступ к номерам телефонов россиян

URA.Ruвчера в 21:59

Коллекторы просят доступ к базе телефонных номеров должников

Life.ruвчера в 23:29

Коллекторам могут открыть доступ к телефонам должников

РЕН ТВвчера в 18:07

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

Известиявчера в 18:50
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