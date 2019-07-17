Экономика
Коллекторы: Кредитная нагрузка россиян выросла в полтора разаПятый канал 04:24
Для погашения кредита заемщиками требуется в среднем 11 зарплат. Долговая нагрузка россиян выросла в полтора раза за последние пять лет. Если в 2014 году заемщику требовалось семь ежемесячных зарплат, чтобы погасить долг, то сейчас нужно уже 11.
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с чего всё началось
Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи). С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.Известиявчера в 17:01
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