Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи). С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.

с чего всё началось

Для погашения кредита заемщиками требуется в среднем 11 зарплат. Долговая нагрузка россиян выросла в полтора раза за последние пять лет. Если в 2014 году заемщику требовалось семь ежемесячных зарплат, чтобы погасить долг, то сейчас нужно уже 11.

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