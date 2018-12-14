Театры

Коллеги заступились за звезду «Универа», сравнившего зрителей с быдлом
Капитал страны
вчера в 23:23

После окончания спектакля "Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви", прошедшего в Петропавловске-Камчатском, актер Андрей Гайдулян, которого российские телезрители знают по ролям в сериалах "Универ" и "СашаТаня", назвал зрителей "быдлом".
Капитал странывчера в 23:23
с чего всё началось

«Быдлу надо говорить, что оно быдло»: коллеги Гайдуляна поддержали артиста в его баттле с пьяными зрителями

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян во время гастролей в Петропавловске-Камчатском был настолько взбешен поведением зрителей, что назвал их быдлом. Инцидент произошел во время спектакля «Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви» — и тут же попал в интернет.
Daily Stormвчера в 04:27

Подробнее о событии

Райкин отреагировал на ситуацию с назвавшим зрителей быдлом Гайдуляном

Газета.Ru02:32

«Универ» дает знать о себе: россияне отреагировали на заявление Гайдуляна, сравнившего зрителей с быдлом

ФАН00:10

«Если в зале быдло, корректно многое» – актеры о конфликте Гайдуляна с камчатскими зрителями

Кам 24вчера в 21:22

За сравнившего с быдлом зрителей актера «Универа» заступились

Lenta.ruвчера в 18:03

Звезды российского кино поддержали актера из «Универа», назвавшего зрителей «быдлом»

URA.Ruвчера в 15:29

Райкин, Хабенский и Кузя из «Универа» заступились за коллег перед быдло-зрителем

Life.ruвчера в 11:39

«Быдлу надо говорить, что оно быдло»: коллеги Гайдуляна поддержали артиста в его баттле с пьяными зрителями

Daily Stormвчера в 04:27
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Театры

Волгоградские артисты отметили открытие Года театра – 2019

Обновлено вчера в 13:50
Театры

Всероссийский Год театра открыли в Удмуртии

13 декабря в Удмуртии торжественно открыли всероссийский Год театра.
Обновлено в 02:02
Театры

Путин пообещал ускорить поправки в закон о госзакупках для театров

Федеральный закон о контрактной системе в сфере государственных и муниципальных закупок нуждается в доработке для учёта специфики сферы искусства.
Обновлено вчера в 12:04
Театры

Два курганских театра будут отремонтированы в 2019 году

Курганский театр кукол «Гулливер» и областной театр драмы ожидают большой реконструкции.
Обновлено в 01:50
Театры

В Ставрополе встретили театральный год

Встретили грядущий год ставропольцы на сцене и в зрительном зале.
Обновлено вчера в 23:24
Театры

«Казаки России» открыли Год театра в Липецке

Сама церемония открытия года театра в Липецкой области началась с необычного шоу.
Обновлено вчера в 14:26
Театры

Постановкой о Станиславском открылся Год театра в Южно-Сахалинске

Открытие Года театра на Сахалине прошло в международном театральном центре имени А.Чехова в минувший четверг, 13 декабря.
Обновлено вчера в 21:20
Театры

В Тамбовской области дали официальный старт Году театра

Официальный старт Году театра дали 13 декабря в Тамбовском Драмтеатре.
Обновлено вчера в 06:33
Театры

Владимир Мединский посетил ярославский ТЮЗ

Обновлено вчера в 10:37
Театры

В Скопинском районе Год театра стартовал с премьеры

В Скопинском районе Год театра открыли премьерой спектакля.
Обновлено в 01:18
Театры

Художник из Петербурга оформит омский спектакль на 762,9 тысячи рублей

По данным госзакупок, на работы выделено 762 тыс. 877 рублей.
Обновлено в 00:59
Театры

Театр Горького в Симферополе откроет основную сцену 22 декабря

В декабре состоится ещё пять премьер, три из них зрители увидят на основной сцене: «Парк советского периода», «Васса Железнова» и «Рок-н-ролл на закате».
Обновлено в 01:28
Театры

В Челябинской области стартовал Год театра

Помимо театральных премьер в 2019 году капитально отремонтируют фасады оперного и драматического театров в Челябинске.
Обновлено в 02:25
Театры

Реальные истории новосибирцев покажут в театре

Театр «Старый дом» покажет премьеру спектакля «Пыль», в сюжете которого будут заложены реальные истории жителей Новосибирска.
Обновлено в 00:00
Театры

Тверской театр драмы приглашает на премьеру спектакля «Пушкин. Евгений Онегин»

Обновлено в 02:09
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Андрей Гайдулян
Российский актёр
Российский актёр театра и кино, наиболее известный по сериалам «Универ», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня».
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Универ
Сериал, 2008–2011 (16+)
Их пятеро. Они живут в соседних комнатах университетской общаги, у них общая кухня, туалет и ванная. Им ничего не остается, кроме как искренне полюбить друг друга, чем они периодически и занимаются. Как они учатся и даже переходят с курса на курс – настоящая загадка, потому что целыми днями они выносят друг другу мозг и попадают в передряги. Самые эффектные способы соблазнения первокурсниц, самые драматичные битвы за бабло, самые унизительные и позорные моменты жизни в общаге. Короче, все о студентах! Пьянство, неудачный секс, заваленная сессия – это ведь так прикольно!
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