Театры
Коллеги заступились за звезду «Универа», сравнившего зрителей с быдлом
Коллеги заступились за звезду «Универа», сравнившего зрителей с быдломКапитал странывчера в 23:23
После окончания спектакля "Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви", прошедшего в Петропавловске-Камчатском, актер Андрей Гайдулян, которого российские телезрители знают по ролям в сериалах "Универ" и "СашаТаня", назвал зрителей "быдлом".
Капитал странывчера в 23:23
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с чего всё началось
«Быдлу надо говорить, что оно быдло»: коллеги Гайдуляна поддержали артиста в его баттле с пьяными зрителями
Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян во время гастролей в Петропавловске-Камчатском был настолько взбешен поведением зрителей, что назвал их быдлом. Инцидент произошел во время спектакля «Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви» — и тут же попал в интернет.Daily Stormвчера в 04:27
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Райкин, Хабенский и Кузя из «Универа» заступились за коллег перед быдло-зрителем
Life.ruвчера в 11:39
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Театры
Волгоградские артисты отметили открытие Года театра – 2019
Обновлено вчера в 13:50
Театры
Всероссийский Год театра открыли в Удмуртии
13 декабря в Удмуртии торжественно открыли всероссийский Год театра.
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Театры
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Федеральный закон о контрактной системе в сфере государственных и муниципальных закупок нуждается в доработке для учёта специфики сферы искусства.
Обновлено вчера в 12:04
Театры
Два курганских театра будут отремонтированы в 2019 году
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Театры
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Встретили грядущий год ставропольцы на сцене и в зрительном зале.
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«Казаки России» открыли Год театра в Липецке
Сама церемония открытия года театра в Липецкой области началась с необычного шоу.
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Театры
Постановкой о Станиславском открылся Год театра в Южно-Сахалинске
Открытие Года театра на Сахалине прошло в международном театральном центре имени А.Чехова в минувший четверг, 13 декабря.
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В Тамбовской области дали официальный старт Году театра
Официальный старт Году театра дали 13 декабря в Тамбовском Драмтеатре.
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Владимир Мединский посетил ярославский ТЮЗ
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Театры
В Скопинском районе Год театра стартовал с премьеры
В Скопинском районе Год театра открыли премьерой спектакля.
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Художник из Петербурга оформит омский спектакль на 762,9 тысячи рублей
По данным госзакупок, на работы выделено 762 тыс. 877 рублей.
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Театр Горького в Симферополе откроет основную сцену 22 декабря
В декабре состоится ещё пять премьер, три из них зрители увидят на основной сцене: «Парк советского периода», «Васса Железнова» и «Рок-н-ролл на закате».
Обновлено в 01:28
Театры
В Челябинской области стартовал Год театра
Помимо театральных премьер в 2019 году капитально отремонтируют фасады оперного и драматического театров в Челябинске.
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Реальные истории новосибирцев покажут в театре
Театр «Старый дом» покажет премьеру спектакля «Пыль», в сюжете которого будут заложены реальные истории жителей Новосибирска.
Обновлено в 00:00
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Тверской театр драмы приглашает на премьеру спектакля «Пушкин. Евгений Онегин»
Обновлено в 02:09