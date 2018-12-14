Театры
Коллеги заступились за сравнившего с быдлом зрителей актера «Универа»
Коллеги заступились за сравнившего с быдлом зрителей актера «Универа»ФАНвчера в 20:39
Российские артисты заступились за сравнившего с быдлом зрителей известного по сериалу «Универа» актера Андрея Гайдуляна.
ФАНвчера в 20:39
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с чего всё началось
«Быдлу надо говорить, что оно быдло»: коллеги Гайдуляна поддержали артиста в его баттле с пьяными зрителями
Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян во время гастролей в Петропавловске-Камчатском был настолько взбешен поведением зрителей, что назвал их быдлом. Инцидент произошел во время спектакля «Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви» — и тут же попал в интернет.Daily Stormвчера в 04:27
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Райкин, Хабенский и Кузя из «Универа» заступились за коллег перед быдло-зрителем
Life.ruвчера в 11:39
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Театры
Борис Дубровский открыл в челябинской опере Год театра
Обновлено в 03:59
Театры
Год театра в Воронежской области начался с капустника
Открытие Года театра в Воронежской области прошло в Воронежском академическом театре драмы имени Кольцова в четверг, 13 декабря.
Обновлено в 02:33
Театры
Путин пообещал ускорить поправки в закон о госзакупках для театров
Федеральный закон о контрактной системе в сфере государственных и муниципальных закупок нуждается в доработке для учёта специфики сферы искусства.
Обновлено вчера в 12:04
Театры
В Год театра в Тамбове ждут с гастролями ведущие столичные коллективы
Только на разных сценических площадках представили пять новых спектаклей. В Мичуринске проведут фестиваль «На родине Владимира Зельдина».
Обновлено вчера в 09:30
Театры
«Казаки России» открыли Год театра в Липецке
Сама церемония открытия года театра в Липецкой области началась с необычного шоу.
Обновлено вчера в 14:26
Театры
Камчатка первой в стране открыла год театра
Сегодня в культурной жизни Камчатки особую роль играют профессиональные коллективы наших театров, которые имеют богатую историю и добрые традиции, являются культурными центрами края.
Обновлено вчера в 21:03
Театры
Всероссийский Год театра пройдет в масштабах Ленобласти
Год театра, который, по Указу президента России от 28 апреля 2018 года, пройдет в стране в 2019 году, уже начался в Ленинградской области.
Обновлено в 04:08
Театры
Омским театралам покажут «Ночь перед Рождеством» Гоголя
Обновлено в 03:46
Театры
Владимир Мединский посетил ярославский ТЮЗ
Обновлено вчера в 10:37
Театры
В Скопинском районе Год театра стартовал с премьеры
В Скопинском районе Год театра открыли премьерой спектакля.
Обновлено в 01:18
Театры
В День города «Тирлямы» подарили юным братчанам премьерный спектакль
Обновлено 12 декабря в 05:06
Театры
«СамАрт» готовит новогодние премьеры для детей
Над пьесой Сергея Макарова "Ниф, Наф, Нуф & Волк" в малом зале работают актриса "СамАрта", участник режиссерской студии под руководством А.Праудина Татьяна Наумова и хореограф Павел Самохвалов.
Обновлено вчера в 10:49
Театры
В Кировской области торжественно открыли год Театра
Сегодня на сцене Кировского драмтеатра состоится торжественное открытие Года театра.
Обновлено вчера в 09:46
Театры
Во Дворце культуры презентовали год Театра
2019 год объявлен Президентом РФ В.В.Путиным Годом театра. Театральные коллективы Дворца культуры представили презентацию этого события.
Обновлено в 01:43
Театры
Тверской театр драмы приглашает на премьеру спектакля «Пушкин. Евгений Онегин»
Обновлено в 02:09