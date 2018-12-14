Театры

Коллеги заступились за сравнившего с быдлом зрителей актера «Универа»
ФАН
вчера в 20:39

Российские артисты заступились за сравнившего с быдлом зрителей известного по сериалу «Универа» актера Андрея Гайдуляна.
ФАНвчера в 20:39
с чего всё началось

«Быдлу надо говорить, что оно быдло»: коллеги Гайдуляна поддержали артиста в его баттле с пьяными зрителями

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян во время гастролей в Петропавловске-Камчатском был настолько взбешен поведением зрителей, что назвал их быдлом. Инцидент произошел во время спектакля «Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви» — и тут же попал в интернет.
Daily Stormвчера в 04:27

Подробнее о событии

Райкин отреагировал на ситуацию с назвавшим зрителей быдлом Гайдуляном

Газета.Ru02:32

«Универ» дает знать о себе: россияне отреагировали на заявление Гайдуляна, сравнившего зрителей с быдлом

ФАН00:10

«Если в зале быдло, корректно многое» – актеры о конфликте Гайдуляна с камчатскими зрителями

Кам 24вчера в 21:22

За сравнившего с быдлом зрителей актера «Универа» заступились

Lenta.ruвчера в 18:03

Актеры выступили в поддержку коллеги, назвавшего «быдлом» зрителей

REGNUMвчера в 17:19

Звезды российского кино поддержали актера из «Универа», назвавшего зрителей «быдлом»

URA.Ruвчера в 15:29

Райкин, Хабенский и Кузя из «Универа» заступились за коллег перед быдло-зрителем

Life.ruвчера в 11:39
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Театры

Борис Дубровский открыл в челябинской опере Год театра

Обновлено в 03:59
Театры

Год театра в Воронежской области начался с капустника

Открытие Года театра в Воронежской области прошло в Воронежском академическом театре драмы имени Кольцова в четверг, 13 декабря.
Обновлено в 02:33
Театры

Путин пообещал ускорить поправки в закон о госзакупках для театров

Федеральный закон о контрактной системе в сфере государственных и муниципальных закупок нуждается в доработке для учёта специфики сферы искусства.
Обновлено вчера в 12:04
Театры

В Год театра в Тамбове ждут с гастролями ведущие столичные коллективы

Только на разных сценических площадках представили пять новых спектаклей. В Мичуринске проведут фестиваль «На родине Владимира Зельдина».
Обновлено вчера в 09:30
Театры

«Казаки России» открыли Год театра в Липецке

Сама церемония открытия года театра в Липецкой области началась с необычного шоу.
Обновлено вчера в 14:26
Театры

Камчатка первой в стране открыла год театра

Сегодня в культурной жизни Камчатки особую роль играют профессиональные коллективы наших театров, которые имеют богатую историю и добрые традиции, являются культурными центрами края.
Обновлено вчера в 21:03
Театры

Всероссийский Год театра пройдет в масштабах Ленобласти

Год театра, который, по Указу президента России от 28 апреля 2018 года, пройдет в стране в 2019 году, уже начался в Ленинградской области.
Обновлено в 04:08
Театры

Омским театралам покажут «Ночь перед Рождеством» Гоголя

Обновлено в 03:46
Театры

Владимир Мединский посетил ярославский ТЮЗ

Обновлено вчера в 10:37
Театры

В Скопинском районе Год театра стартовал с премьеры

В Скопинском районе Год театра открыли премьерой спектакля.
Обновлено в 01:18
Театры

В День города «Тирлямы» подарили юным братчанам премьерный спектакль

Обновлено 12 декабря в 05:06
Театры

«СамАрт» готовит новогодние премьеры для детей

Над пьесой Сергея Макарова "Ниф, Наф, Нуф & Волк" в малом зале работают актриса "СамАрта", участник режиссерской студии под руководством А.Праудина Татьяна Наумова и хореограф Павел Самохвалов.
Обновлено вчера в 10:49
Театры

В Кировской области торжественно открыли год Театра

Сегодня на сцене Кировского драмтеатра состоится торжественное открытие Года театра.
Обновлено вчера в 09:46
Театры

Во Дворце культуры презентовали год Театра

2019 год объявлен Президентом РФ В.В.Путиным Годом театра. Театральные коллективы Дворца культуры представили презентацию этого события.
Обновлено в 01:43
Театры

Тверской театр драмы приглашает на премьеру спектакля «Пушкин. Евгений Онегин»

Обновлено в 02:09
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Андрей Гайдулян
Российский актёр
Российский актёр театра и кино, наиболее известный по сериалам «Универ», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня».
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Универ
Сериал, 2008–2011 (16+)
Их пятеро. Они живут в соседних комнатах университетской общаги, у них общая кухня, туалет и ванная. Им ничего не остается, кроме как искренне полюбить друг друга, чем они периодически и занимаются. Как они учатся и даже переходят с курса на курс – настоящая загадка, потому что целыми днями они выносят друг другу мозг и попадают в передряги. Самые эффектные способы соблазнения первокурсниц, самые драматичные битвы за бабло, самые унизительные и позорные моменты жизни в общаге. Короче, все о студентах! Пьянство, неудачный секс, заваленная сессия – это ведь так прикольно!
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