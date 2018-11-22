С начала 2018 года количество злостных неплательщиков за коммунальные услуги увеличилось на 20,7%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В начале года база данных бюро содержала сведения о 24,2 тысячах злостных неплательщиках.

«Злостных неплательщиков» за ЖКХ с начала года стало больше на 20%

Экономика Экономика Госдума опять продлила заморозку накопительной части пенсии Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о заморозке накопительной части пенсии россиян вплоть до 2021 года.

Финансы Финансы Кудрин оценил валютные риски при переходе на расчеты в рубли Быстрого снижения доли доллара в расчетах не произойдет, расчеты в других национальных валютах, в том числе стран ЕвразЭС, несут определенные валютные риски, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Энергетика Энергетика Минэкономразвития ожидает снижения цен на нефть до $50 Минэкономразвития ожидает снижения цен на нефть до $50 за баррель к 2025-2030 годам и сохранение их на этом уровне в долгосрочной перспективе.

Экономика Экономика Предприятия ЖКХ в РФ задолжали энергетикам 200 млрд рублей На заседании глава правительства отметил, что коммунальщики по состоянию на 1 ноября текущего года задолжали предприятиям энергетики 200 млрд рублей, то есть задолженность увеличилась на 7,4%.

Экономика Экономика ФАС назвала устойчивой ситуацию с топливообспечением страны Российская экономика полностью обеспечена топливом, несмотря на напряженную ситуацию на рынке нефтепродуктов, запасы топлива превышают прошлогодний уровень.

Финансы Финансы Официальный курс евро на пятницу снизился до 74,8 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 34,35 копейки — до 74,8048 рубля, курс доллара уменьшился на 34,18 копейки — до 65,6067 рубля, следует из данных Банка России.

Экономика Экономика «Яндекс» и Сбербанк запустили третью торговую онлайн-площадку Bringly стала третьей торговой интернет-площадкой совместного предприятия «Яндекса» и Сбербанка.

Экономика Экономика Forbes составил рейтинг директоров-капиталистов 2018 года Издание Forbes ответило на вопрос, может ли наемный управленец в нашей стране стать миллиардером и составило рейтинг директоров-капиталистов.

Энергетика Энергетика Топливный союз заявил о риске закрытия независимых АЗС Позже Козак заявил, что ФАС и Минэнерго до конца года проверят долю независимых АЗС на региональных рынках, и в случае монопольного положения с ними тоже будет подписано соглашение по ценам.

Недвижимость Недвижимость В Москве за октябрь купили рекордное число новых квартир Отмечается, что зафиксированное по договорам долевого участия число сделок с новостройками в столице России выросло по отношению к сентябрю 2018 года на 18% и составило 8,3 тыс. Следует отметить, что данный показатель на 58% выше значения за октябрь 2017 года.

Экономика Экономика «Юлмарт» запустил конкурента Avito Интернет-магазин «Юлмарт» запустил сервис частных объявлений «Юлмарт Second», сейчас он работает как подраздел основного сайта продавца, рассказал РБК представитель компании.

Экономика Экономика Власти назвали возможные сроки переезда Минкомсвязи в «Москва-Сити» Летом 2017 года Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минстрой и Минпромторг попросили премьер-министра Дмитрия Медведева организовать переезд министерств в «Москва-Сити».

Экономика Экономика Пенсионный возраст в Японии планируют поднять до 70 лет Правительство Японии намерено поднять планку пенсионного возраста в стране до 70 вместо нынешних 65 лет для продолжения экономического роста в условиях быстрого "старения" населения, сообщает в четверг агентство Киодо со ссылкой на проект доклада специальной комиссии по этому вопросу.

Экономика Экономика В Москве снизился размер прожиточного минимума Для пенсионеров величина прожиточного минимум в II квартале составила 11 тыс. 505 руб. (снижение к уровню II квартала на 104 руб.) и для детей - 13 тыс. 938 рублей, что ниже уровня II квартала на 391 руб. В документе отмечается, что до установления величины прожиточного минимума за IV квартал 2018 года для расчета социальных выплат будет учитываться размер прожиточного минимума за II квартал.