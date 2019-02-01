Количество жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 110 человекМосковский Комсомолец 31 января в 17:45

"На сегодняшний день число жертв прорыва дамбы горнодобывающей компании Vale возросло до 110 человек", - сообщил он, уточнив, что личности 71-го погибшего уже установлены.

Количество жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 110 человек

Происшествия Бывший мэр Тулы задержана на Кипре Правоохранительные органы Республики Кипр задержали бывшего мэра города Тулы Алису Толкачеву по запросу российских коллег.

Происшествия Генпрокуратура объявила о новом расследовании гибели группы Дятлова Представители прокуратуры Свердловской области в марте отправятся на перевал Дятлова, чтобы выяснить причины гибели туристической группы в 1959 году, передает РИА "Новости".

Технологии В работе Рокетбанка произошел сбой Предыдущий крупный сбой в работе сервиса произошел в конце декабря.

Происшествия Посольство сообщило о задержании 11 российских моряков в Кабо-Верде Власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, сообщили РИА Новости в посольстве России в африканской республике.

Общество Умер диктор программы «Время» Евгений Суслов Легендарный диктор программы "Время" Евгений Суслов, более 30 лет проработавший на советском Центральном телевидении, умер 1 февраля на 82-м году жизни.

Происшествия «Желтые жилеты» снова наметили марши по всей Франции Движение "Желтые жилеты" намерено провести сегодня серию маршей по всей Франции, чтобы выразить поддержку манифестантам, пострадавшим при столкновениях с полицией за минувшие 12 недель.

Общество Открылась вакансия путешественника с зарплатой $100 тыс. в год Сайт люксовых вещей HushHush разместил вакансию путешественника, в обязанности которого будет входить тестирование роскошных машин, яхт и поездки на частные острова.

Шоу-бизнес «Беременная» от Киркорова женщина умерла после шоу Малахова Скончалась 53-летняя москвичка Светлана Сафиева, которая в ноябре прошлого года появилась на шоу Малахова якобы беременной тройней и заявила, что отцом ее детей является певец Филипп Киркоров.

Общество В столице сокращено время подключения к энергосетям В четыре раза сократили московские власти время подключения к электрическим сетям объемом мощности до 150 киловатт.

Музыка Внук Аллы Пугачевой попросил у фанатов финансовой помощи Внук Аллы Пугачевой, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита попросил фанатов оказать ему материальную поддержку для записи песни и съемок клипа.

Происшествия Полицейского в Подмосковье зарезала жена Стала известна причина гибели полицейского в Подмосковье, передает ТАСС. Как отмечается, его зарезала жена на фоне бытового конфликта.

Происшествия Аспирант мехмата МГУ задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки "По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска - аспирант мехмата МГУ - был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", - сказал собеседник агентства.

Происшествия Сильный ветер дважды помешал самолету сесть в Магадане Сильный ветер дважды помешал приземлиться на взлетно-посадочную полосу самолету A320, летевшему из Новосибирска в Магадан.

Общество Русскоговорящих детей отказались принимать в школу в Якутске Русскоговорящие жители нового 203-го микрорайона Якутска оказались отрезаны от доступного образования, потому что рядом с их домами есть только национальная школа «Айыы Кыhата», директор которой отказывается открывать классы с преподаванием на русском языке для детей, которые не знают якутский, и говорит, что мест нет, пишет News.Ykt.Ru.

Происшествия Следователи отпустили активистку «Открытой России» на похороны дочери Находящуюся под домашним арестом в Ростове-на-Дону активистку регионального общественного движения "Открытая Россия" Анастасию Шевченко отпустили на похороны дочери, которые пройдут 4 февраля.

Армия и оружие Иран представил новую крылатую ракету дальнего действия Вооруженные силы Ирана представили в субботу новую крылатую ракету дальнего радиуса действия "Ховейзе", сообщает телеканал Press TV.

Авто Эксперты назвали ТОП-5 подержанных кроссоверов до 600 тысяч рублей Автоэксперты назвали пять лучших подержанных машин по цене до 600 000 рублей.

Происшествия ОНК обратилась в полицию из-за синяков у обвиняемого в краже Куинджи Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников направил обращение главе ГУ МВД по Москве Олегу Баранову из-за синяков и ссадин у подозреваемого в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи Дениса Чуприкова.

Общество В Москве объявили желтый уровень опасности из-за тумана и гололедицы Желтый уровень опасности объявлен в Москве в субботу, 2 февраля, из-за тумана и гололедицы говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

Авто Seat в Женеве представит купеобразный кроссовер Cupra Terramar Дизайн автомобиля будет выполнен по мотивам концепта Seat 20v20, который был показан более трех лет назад.