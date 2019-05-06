Экономика

Количество выданной в I квартале ипотеки снизилось на 5%Саминвестор 07:23

В I квартале 2019 года российские банки выдали 284,2 тысячи ипотечных кредитов, что на 5,1% меньше, чем в прошлом году (299,4 тысячи). Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ. В то же время объём выданных ипотечных кредитов вырос на 6,2%, до 618,4 млрд рублей.
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