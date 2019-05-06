Экономика
Количество выданной в I квартале ипотеки снизилось на 5%Саминвестор 07:23
В I квартале 2019 года российские банки выдали 284,2 тысячи ипотечных кредитов, что на 5,1% меньше, чем в прошлом году (299,4 тысячи). Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ. В то же время объём выданных ипотечных кредитов вырос на 6,2%, до 618,4 млрд рублей.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 09:04, Ашберн
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Кремль остался доволен работой Михаила Бабича на посту посла России в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Рука-манипулятор захватила корабль Dragon для стыковки с МКС
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Обновлено в 08:29
Происшествия
В Киеве возле бизнес-центра произошел взрыв
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Обновлено в 08:02
Происшествия
Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета
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Доля корейских производств на мировом рынке поставок смартфонов сильно упала за последние 11 лет.
Обновлено в 05:38
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
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Экс-министра Лазуткина приговорили к 12 годам колонии
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Новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.
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Лазарев рассказал о первой репетиции номера для Евровидения
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