Недвижимость

Количество сделок со вторичным жильем в Москве за месяц выросло на 14%РБК 02:34

В июле в Москве зарегистрировано 12 563 перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) вторичного жилья. Это на 14% выше, чем в июне, когда было зарегистрировано 11,0 тыс. подобных сделок, говорится в ежемесячном отчете столичного управления Росреестра.
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В Москве на вторичном рынке жилья число сделок за 7 месяцев выросло на 4%

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В Москве увеличилось число сделок с недвижимостью

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Количество сделок купли-продажи жилья в Москве за июль выросло на 14 процентов

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Количество сделок со вторичным жильем в Москве за месяц выросло на 14%

РБК02:34

Количество сделок купли-продажи недвижимости в Москве за июль увеличилось на 14% - до 12,6 тыс

Агентство Москва02:30

Количество сделок купли-продажи недвижимости в Москве в июле выросло на 14%

Интерфакс02:52
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