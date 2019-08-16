Недвижимость
Количество сделок со вторичным жильем в Москве за месяц выросло на 14%РБК 02:34
В июле в Москве зарегистрировано 12 563 перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) вторичного жилья. Это на 14% выше, чем в июне, когда было зарегистрировано 11,0 тыс. подобных сделок, говорится в ежемесячном отчете столичного управления Росреестра.
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Интернет
Instagram позволит пользователям отмечать недостоверные публикации
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Обновлено в 02:00
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Рейс «Победы» задержали из-за возможного попадания птицы в двигатель
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Порошенко обвинили в попытке сместить главу бюро расследований
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Обновлено вчера в 23:09
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Обновлено в 03:35
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Бывшая супруга актера Марата Башарова, 44-летняя российская актриса Екатерина Архарова родила своего первого ребенка.
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Футбол
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Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
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Заведующий отделением психологической помощи психиатрической больницы 1 Москвы Никита Чернов дал советы тем, кто боится летать.
Обновлено вчера в 23:32
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Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что в связи с проблемой незаконной вырубки леса может быть запрещен экспорт в КНР.
Обновлено 14 августа в 22:54
Происшествия
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Четыре человека погибли при столкновении ВАЗ-21074 и ЗиЛ-130 на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" на территории Кызылского района Республики Тыва, сообщается на сайте республиканского МВД.
Обновлено вчера в 22:38
Финансы
Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода
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Apple спрятала дату презентации iPhone в iOS 13
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Обновлено вчера в 15:13
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Росстат рассказал об изменениях в рационе россиян за 40 лет
За почти 40 лет, согласно отчёту Росстата, жители России стали есть вдвое меньше картофеля.
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Кино
Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале
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Обновлено в 04:15
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
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Обновлено вчера в 19:46