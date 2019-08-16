В июле в Москве зарегистрировано 12 563 перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) вторичного жилья. Это на 14% выше, чем в июня, когда было зарегистрировано 11,0 тыс. подобных сделок. Об этом говорится в ежемесячном отчете столичного управления Росреестра.

Количество сделок с вторичным жильем в Москве за месяц выросло на 14%

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