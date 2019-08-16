Недвижимость
Количество сделок с вторичным жильем в Москве за месяц выросло на 14%РБК 02:34
В июле в Москве зарегистрировано 12 563 перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) вторичного жилья. Это на 14% выше, чем в июня, когда было зарегистрировано 11,0 тыс. подобных сделок. Об этом говорится в ежемесячном отчете столичного управления Росреестра.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:16, Ашберн
Культура
Художники установили в «Зарядье» мировой рекорд
Участники изобразили столицу на керамических тарелках, сообщил генеральный директор международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Владислав Копылов.
Обновлено вчера в 12:35
Футбол
Игрок БАТЭ узнал об интересе со стороны ЦСКА из интернета
Защитник БАТЭ Захар Волков заявил, что клубу не поступало предложений от ЦСКА по трансферу, а сам он узнал об интересе со стороны российской команды из интернета.
Обновлено в 01:40
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Спрос на российскую нефть произошел за счет сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров после введенных США санкций.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Опубликовано видео попадания птиц в двигатель самолета А321
В Сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент попадания птиц в двигатель аварийно приземлившегося самолета А321.
Обновлено вчера в 03:12
Происшествия
Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 10:10
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:46
Авто
В России вторичный рынок пикапов вырос на 4,7% в июле
Лидером на вторичном рынке пикапов явлется компания Mitsubishi с показателем 629 авто и ростом продаж на 18,5%.
Обновлено в 01:40
Политика
В Крыму оценили стратегию Зеленского по возвращению полуострова
15 августа заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по возвращению полуострова под украинскую юрисдикцию.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Ребенок провалился в яму с кипятком в Омске
В Омске возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов 10-летним мальчиком.
Обновлено в 03:09
Футбол
«Спартак» в плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет с «Брагой»
Соперником московского «Спартака» в плей-офф квалификации Лиги Европы станет португальская «Брага».
Обновлено вчера в 17:03
Технологии
Геоданные со спутников начнут продавать
Обновлено в 02:56
Происшествия
Скитавшегося в тайге под Омском мальчика переводят из реанимации
Трехлетнего мальчика, который был найден в тайге в Омской области после двух дней поисков, переводят из реанимации в детское отделение.
Обновлено вчера в 23:51
Финансы
Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода
В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ).
Обновлено вчера в 19:28
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено вчера в 10:30
Общество
Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
Генеральное консульство РФ в Гонконге рекомендовало россиянам воздержаться от посещения мест массовых скоплений люди в связи с ожидаемыми новыми демонстрациями в городе.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Два тайфуна подтопили 20 населенных пунктов в Хабаровском крае
Пострадал Хабаровский край, где в региональной столице, городе Бикине и 18 поселениях отмечаются подтопления, в том числе жилых домов.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Подмосковье
Мужчина в Московской области открыл стрельбу из ружья в парикмахерской. Об этом 15 августа сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 11:02
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено вчера в 05:16
Общество
В Роскачестве назвали признаки поддельных отзывов в интернет-магазинах
Эксперты Роскачества рассказали о том, как не попасться на фейковые отзывы на товары в интернете.
Обновлено в 01:58
Финансы
Рецепт при ОФЗ: на фоне кризиса российские бумаги ждет рекордный спрос
Негативные тенденции на финансовом рынке США могут создать «взрывной» спрос на российские госбумаги, оценили ведущие экономисты, опрошенные «Известиями».
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев
Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".
Обновлено в 02:00
Кино
Считавшийся утраченным фильм Дзиги Вертова выйдет в прокат
Фильм «Годовщина революции» был снят в 1908 году. Кинолента считается первой полнометражной работой Дзиги Вертова.
Обновлено вчера в 09:47
Гаджеты
Близится анонс стильных AR/VR-очков Huawei
Ресурс LetsGoDigital сообщает о том, что китайский телекоммуникационный гигант Huawei зарегистрировал новые торговые марки, под которыми будут выпущены очки дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности.
Обновлено в 03:06
Авто
Назван топ-6 самых надежных новых моторов
Эксперты «За рулем» составили ТОП-6 самых надежных двигателей последнего времени.
Обновлено в 02:08
Происшествия
В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием
В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
Росприроднадзор нашёл незаконную свалку около аэропорта Жуковский
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) сообщила, что в радиусе двух километров от аэропорта Жуковский, где вчера, 15 августа, из-за попадания чайки в двигатель экстренно сел самолёт "Уральских авиалиний", находятся незаконная свалка и станция перегрузки мусора.
Обновлено вчера в 17:37