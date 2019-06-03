При взрывах в Дзержинске пострадало 116 человекСеверпост 04:14

Количество пострадавших от взрывов на оборонном предприятии «ГосНИИ Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 116 человек. Происшествие случилось в субботу, 1 июня, днём.

При взрывах в Дзержинске пострадало 116 человек

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