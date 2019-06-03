Происшествия
При взрывах в Дзержинске пострадало 116 человекСеверпост 04:14
Количество пострадавших от взрывов на оборонном предприятии «ГосНИИ Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 116 человек. Происшествие случилось в субботу, 1 июня, днём.
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Политика
США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны
Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
В Выборге мужчина задержан за ложное сообщение о минировании
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), - говорится в распространенном ведомством сообщении.
Обновлено в 04:49
Авто
LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии
Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Американский журнал назвал МиГ-35 достойным конкурентом F-35
Новый российский многоцелевой истребитель МиГ-35 поколения 4++ назвали достойным конкурентом американскому многофункциональному истребителю пятого поколения F-35.
Обновлено в 04:39
Культура
Мединский анонсировал приезд «Сокровищ музеев России» в Омск
Известная выставка «Сокровища музеев России» прибудет в Омск в октябре.
Обновлено в 02:34
Политика
В кабмине поддержали законопроект о запрете курения кальяна в кафе
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий курение кальянов и вейпов в общественных местах.
Обновлено в 03:49
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Религия
Екатеринбургская епархия не намерена отступать от идеи строительства храма в Екатеринбурге
Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан.
Обновлено в 02:42
Гаджеты
Вести.net: Apple представит темную тему для iOS
На третье июня по заокеанскому времени назначена вторая по значимости для Apple презентация WWDC – конференция для разработчиков.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
Украинские войска обстреляли КПП в Горловке
Недавно заместителем начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуардом Басуриным было сказано о том, что на украинскими военными усилились обстрелы после того как новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на Донбассе.
Обновлено в 04:40
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Путешествия
Каждый пятый россиянин привозит из-за границы лишние килограммы
Почти половина россиян не полнеет во время поездок за границу, а вот каждый пятый турист привозит лишние килограммы после отдыха по системе "все включено".
Обновлено в 04:34
Общество
Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей
В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.
Обновлено в 02:29
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Израиль и США собираются предложить России сделку по Сирии в ходе грядущего трехстороннего саммита в Иерусалиме.
Обновлено в 04:03
Авто
В Болгарии обнаружено «кладбище» автомобилей BMW
При осмотре BMW пятой серии на некоторых автомобилях выявили незначительные повреждения, но основная масса машин находятся в прекрасном состоянии, несмотря на то, что им уже по 25 лет.
Обновлено в 01:55
Единоборства
Джошуа впервые проиграл и лишился четырех чемпионских поясов
Британский тяжеловес Энтони Джошуа уступил американцу Энди Руису и не сумел защитить титулы чемпиона мира по четырем версиям в своей весовой категории.
Обновлено вчера в 03:12
Происшествия
В Южно-Сахалинске мужчина с топором напал на сотрудника мэрии
В понедельник в социальных сетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель Южно-Сахалинска, вооруженный топором и тесаком, напал на сотрудника городской администрации.
Обновлено в 03:29
Футбол
«Ливерпуль» отпраздновал победу в Лиге чемпионов, парад
Парад начался с южной точки Ливерпуля – с улицы Queens Drive.
Обновлено в 03:00
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Технологии
Тюменские лингвисты открыли новый союз в русском языке
Русисты Тюменского государственного университета обнаружили новый союз — «в смысле». Об этом сообщается на сайте университета.
Обновлено в 03:22
Экономика
«Ведомости»: «Гражданские самолеты Сухого» оценили в 44,8 млрд рублей
Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) оценена в 44,8 млрд рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на трех человек, близких к ОАК.
Обновлено в 03:02
Политика
Умер последний участник восстания в «Собиборе»
Последний участник восстания в концлагере "Собибор" Семен Розенфельд умер в Израиле, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика
Россия отрицает отзыв военных советников из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский отрицает, что Москва отозвала из Каракаса значительную часть своих военных специалистов.
Обновлено в 02:27
Космос
Предлагаемый РАН спутник для слежения за Солнцем назовут «Предвестник»
Спутник для мониторинга космической погоды, который в конце мая совет РАН по космосу рекомендовал создать Роскосмосу, получил название «Предвестник», передает РИА Новости со ссылкой на материалы Института прикладной геофизики Росгидромета.
Обновлено 01 июня в 20:42
Политика
Песков: Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ
Кремль хотел бы видеть находящегося под домашним арестом бизнесмена Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Софико Шеварнадзе для телеканала RT.
Обновлено в 05:09
Культура
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Здоровье
Счетная палата выявила низкий уровень исполнения расходов в Минздраве
Счетная палата отмечает низкий уровень исполнения расходов по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) в Минздраве – 68,9%, Роспотребнадзоре – 39,9% и Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) – 32,4%, следует из сообщения пресс-службы Счетной палаты.
Обновлено в 04:42