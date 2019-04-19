Происшествия
Количество пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 27REGNUM 04:33
Пожары в Забайкалье, возникшие в результате палов и шквалистого ветра, не прекращаются, растёт число пострадавших. По данным официального сайта региона, в настоящее время различные термические травмы получили 27 человек.
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Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти в Украину
В четверг, 18 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что России запретила экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 06:20
Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Футбол
ФК «Зенит» сыграет против «Краснодара» в белой форме
Матч с ближайшим преследователем сине-бело-голубых начнется в 21.00 ФК "Зенит" определился с цветом формы на выездной матч в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги с "Краснодаром", который состоится сегодня, 20 апреля, в 21.00, сообщают "Невские новости".
Обновлено в 07:23
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Обновлено в 06:23
Политика
Порошенко совершил манипуляцию с «повстанцами» после дебатов
Отмечается, что текст был отредактирован после дебатов Порошенко с другим кандидатом на пост президента страны Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой
Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено вчера в 14:00
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Эстонии следует впредь координировать действия, чтобы не раскалывать единство стран Балтии, и осторожно подходить к диалогу с Москвой, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс порталу BNS, комментируя встречу президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд.
Обновлено вчера в 19:25
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева опубликовала фото с Игорем Булатовым и сыном
Популярная российская телеведущая и модель Виктория Лопырева, ставшая недавно впервые мамой, опубликовала новую фотографию, на которой позирует с Игорем Булатовым и сыном.
Обновлено в 06:35
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Наука
Ученые назвали способ избежать слабоумия
В свою очередь, чем медленнее стареет мозг, тем ниже риск развития деменции (приобретенное слабоумия, характеризующиеся снижением когнитивных способностей).
Обновлено в 01:05
Общество
Квадратные метры семьи Соболь подняли вопрос о ее незаконных доходах
Невысокие доходы Любовь Соболь не раз утверждала, что её доход ограничивается заработной платой в "ФБК", а публикация соответствующих документов для неё – дело этики.
Обновлено в 06:29
Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство.
Обновлено в 06:39
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве встали на колени в знак уважения к родственникам погибших в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
Неизвестные ограбили храм в Башкирии
Обновлено в 06:15
Наука
Ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
Английские учёные из Университета Рединга считают, что сыр благоприятно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 04:42
Хоккей
ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина
Армейцы стали шестой командой, которая выигрывала Кубок Гагарина - ранее он трижды покорялся "Ак Барсу", по два раза - "Металлургу", "Динамо" и СКА, один раз - "Салавату Юлаеву".
Обновлено вчера в 15:56
Армия и оружие
Французские танки и солдаты прибудут к границам с Россией
Обновлено вчера в 01:38
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Авто
«АвтоСТАТ» определил самые популярные автомобили в России
Обновлено в 01:01
Гаджеты
Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется
Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Авто
Казахстанский автопром в 1 квартале вырос на 30%
Обновлено в 07:00
Общество
Московским студентам предлагают места в первых рядах шествия «Бессмертный полк» почти за месяц Дня Победы
Спортивные клубы некоторых столичных вузов разместили в соцсетях соответствующие обращения.
Обновлено в 06:30
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Шоу-бизнес
Инфаркт, сепсис, отравление: После Уфы Быкову приписали новые диагнозы
После решения врачей о срочной перевозке пациента в московский НИИ имени Бурденко в СМИ продолжили появляться всё новые диагнозы.
Обновлено в 01:29
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено вчера в 08:02