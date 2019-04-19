Происшествия

Количество пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 27REGNUM 04:33

Пожары в Забайкалье, возникшие в результате палов и шквалистого ветра, не прекращаются, растёт число пострадавших. По данным официального сайта региона, в настоящее время различные термические травмы получили 27 человек.
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Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 27

RT на русском03:09

Число пострадавших в результате пожаров в Забайкалье выросло до 27

Известия04:50

Что случилось этой ночью: суббота, 20 апреля

Интерфакс01:36

Число пострадавших из-за пожаров в Забайкалье увеличилось до 27 человек

РИА Новости04:03

Из-за пожаров в Забайкалье пострадали уже 17 человек

Росбалт00:20

Число пострадавших от степных пожаров жителей достигло 27 в Забайкалье

Чита.Ру02:57

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 27 человек

ТАСС02:57
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Политика

Россия ввела запрет на экспорт нефти в Украину

В четверг, 18 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что России запретила экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 06:20
Транспорт

В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права

Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Футбол

ФК «Зенит» сыграет против «Краснодара» в белой форме

Матч с ближайшим преследователем сине-бело-голубых начнется в 21.00 ФК "Зенит" определился с цветом формы на выездной матч в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги с "Краснодаром", который состоится сегодня, 20 апреля, в 21.00, сообщают "Невские новости".
Обновлено в 07:23
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Обновлено в 06:23
Политика

Порошенко совершил манипуляцию с «повстанцами» после дебатов

Отмечается, что текст был отредактирован после дебатов Порошенко с другим кандидатом на пост президента страны Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:18
Происшествия

В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом

По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой

Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено вчера в 14:00
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

Эстонии следует впредь координировать действия, чтобы не раскалывать единство стран Балтии, и осторожно подходить к диалогу с Москвой, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс порталу BNS, комментируя встречу президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд.
Обновлено вчера в 19:25
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева опубликовала фото с Игорем Булатовым и сыном

Популярная российская телеведущая и модель Виктория Лопырева, ставшая недавно впервые мамой, опубликовала новую фотографию, на которой позирует с Игорем Булатовым и сыном.
Обновлено в 06:35
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

В свою очередь, чем медленнее стареет мозг, тем ниже риск развития деменции (приобретенное слабоумия, характеризующиеся снижением когнитивных способностей).
Обновлено в 01:05
Общество

Квадратные метры семьи Соболь подняли вопрос о ее незаконных доходах

Невысокие доходы Любовь Соболь не раз утверждала, что её доход ограничивается заработной платой в "ФБК", а публикация соответствующих документов для неё – дело этики.
Обновлено в 06:29
Политика

Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство.
Обновлено в 06:39
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов

Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве встали на колени в знак уважения к родственникам погибших в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия

Неизвестные ограбили храм в Башкирии

Обновлено в 06:15
Наука

Ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта

Английские учёные из Университета Рединга считают, что сыр благоприятно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 04:42
Хоккей

ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина

Армейцы стали шестой командой, которая выигрывала Кубок Гагарина - ранее он трижды покорялся "Ак Барсу", по два раза - "Металлургу", "Динамо" и СКА, один раз - "Салавату Юлаеву".
Обновлено вчера в 15:56
Армия и оружие

Французские танки и солдаты прибудут к границам с Россией

Обновлено вчера в 01:38
Происшествия

В Париже началась акция «желтых жилетов»

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Авто

«АвтоСТАТ» определил самые популярные автомобили в России

Обновлено в 01:01
Гаджеты

Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется

Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Авто

Казахстанский автопром в 1 квартале вырос на 30%

Обновлено в 07:00
Общество

Московским студентам предлагают места в первых рядах шествия «Бессмертный полк» почти за месяц Дня Победы

Спортивные клубы некоторых столичных вузов разместили в соцсетях соответствующие обращения.
Обновлено в 06:30
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам

Обновлено в 07:42
Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

Инфаркт, сепсис, отравление: После Уфы Быкову приписали новые диагнозы

После решения врачей о срочной перевозке пациента в московский НИИ имени Бурденко в СМИ продолжили появляться всё новые диагнозы.
Обновлено в 01:29
Наука

ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено вчера в 08:02
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