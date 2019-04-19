Число пострадавших от пожаров в Забайкалье увеличилосьТелеканал 360° вчера в 22:38

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье увеличилось до 23 человек, семеро госпитализированы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье увеличилось

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