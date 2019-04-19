Происшествия
Число пострадавших от пожаров в Забайкалье увеличилосьТелеканал 360° вчера в 22:38
Число пострадавших от пожаров в Забайкалье увеличилось до 23 человек, семеро госпитализированы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:01, Ашберн
Политика
В Сети появилось видео выдачи денег «массовке» Порошенко
В Сети появилось видео выдачи денег "массовке" президента Украины Петра Порошенко, присутствовавшей на его дебатах с оппонентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что приехала на ММКФ «не одна»
Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что приехала на Московский международный кинофестиваль «не одна».
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
Япония продолжит закупать американские истребители F-35A
Япония продолжит закупать у США истребители пятого поколения F-35A, несмотря на катастрофу с одним из самолетов этой модели, заявил глава министерства обороны Японии Такэси Ивая по итогам переговоров с и.о. главы Пентагона Патриком Шанаханом, сообщает агентство Kyodo.
Обновлено вчера в 21:37
Общество
Елизавета II своим подарком выдала пол ребенка Меган Маркл
Королева Великобритании Елизавета II намерена подарить ребенку принца Гарри и его супруги Меган Маркл бриллиантовую брошь, передает The Sun.
Обновлено в 08:48
Гаджеты
Apple прекратила продажи монитора 4K LG UltraFine
Компания Apple прекратила продажи монитора 4K LG UltraFine, который предназначался для персональных компьютеров Mac.Данная модель была доступна по цене 700 долларов.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Крупнейший еврейский университет России подожгли в Подмосковье
Обновлено вчера в 16:55
Авто
«Автостат» определил самые популярные автомобили в России
Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".
Обновлено в 02:29
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Происшествия
Двое подростков ранены при стрельбе в Москве
Мужчина открыл огонь из окна своей квартиры на северо-западе Москвы и ранил двоих подростков.
Обновлено в 09:34
Общество
Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".
Обновлено в 09:43
Авто
ЦОДД назвал автомобили, водители которых чаще всего нарушают ПДД
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) составил список машин, водители которые чаще других оказываются замечены в нарушении правил дорожного движения.
Обновлено в 02:58
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на первое место в АПЛ
«Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 09:28
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями
Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Его супруга — 22-летняя модель Тина Кунаки родила дочку, сообщает издание People.
Обновлено вчера в 18:59
Транспорт
Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов
В случае принятия поправок, российские водители будут разделены на две категории – любителей, пользующихся автомобилем в личных целях, и профессионалов, вождение для которых является средством заработка.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
США пришли на Украину надолго, заявил Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Медведева отреагировала на отписку Загитовой в соцсети
Обновлено в 08:42
Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Протестующие в Париже начали поджигать машины
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске
Седьмого апреля сыну Жанны Фриске исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев редко публикует фото с сыном.
Обновлено в 05:00
Политика
Крым и Сирия хотят к концу года в разы увеличить грузооборот
Грузооборот между Крымом и Сирией к концу 2019 года может достичь 150 тысяч тонн.
Обновлено в 10:54
Политика
В Австрии оценили потери от антироссийских санкций
Бывший вице-мэр города Линц Детлеф Виммер заявил, что в муниципалитетах Австрии полагают, что антироссийские санкции нанесли серьёзный ущерб европейскому и австрийскому бизнесу.
Обновлено в 09:19
Транспорт
В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права
Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Обновлено в 08:07
Здоровье
10 причин неприятного запаха изо рта, которые всегда были вне подозрений
В отсутствие слюны во рту растёт число бактерий, вызывающих неприятный запах.
Обновлено в 09:00
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59