Происшествия

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье увеличилосьТелеканал 360° вчера в 22:38

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье увеличилось до 23 человек, семеро госпитализированы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
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Число пострадавших из-за пожаров в Забайкалье увеличилось до 27 человек

РИА Новости04:03

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье увеличилось до 27 человек

Газета.Ru03:05

Из-за пожаров в Забайкалье пострадали уже 17 человек

Росбалт00:20

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 27

RT на русском03:09

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 27 человек

ТАСС02:57

Число пострадавших от степных пожаров жителей достигло 27 в Забайкалье

Чита.Ру02:57

Число пострадавших в результате природных пожаров в Забайкалье увеличилось до 13

РЕН ТВвчера в 12:37
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Политика

В Сети появилось видео выдачи денег «массовке» Порошенко

В Сети появилось видео выдачи денег "массовке" президента Украины Петра Порошенко, присутствовавшей на его дебатах с оппонентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что приехала на ММКФ «не одна»

Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что приехала на Московский международный кинофестиваль «не одна».
Обновлено в 03:44
Армия и оружие

Япония продолжит закупать американские истребители F-35A

Япония продолжит закупать у США истребители пятого поколения F-35A, несмотря на катастрофу с одним из самолетов этой модели, заявил глава министерства обороны Японии Такэси Ивая по итогам переговоров с и.о. главы Пентагона Патриком Шанаханом, сообщает агентство Kyodo.
Обновлено вчера в 21:37
Общество

Елизавета II своим подарком выдала пол ребенка Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II намерена подарить ребенку принца Гарри и его супруги Меган Маркл бриллиантовую брошь, передает The Sun.
Обновлено в 08:48
Гаджеты

Apple прекратила продажи монитора 4K LG UltraFine

Компания Apple прекратила продажи монитора 4K LG UltraFine, который предназначался для персональных компьютеров Mac.Данная модель была доступна по цене 700 долларов.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Крупнейший еврейский университет России подожгли в Подмосковье

Обновлено вчера в 16:55
Авто

«Автостат» определил самые популярные автомобили в России

Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".
Обновлено в 02:29
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Происшествия

Двое подростков ранены при стрельбе в Москве

Мужчина открыл огонь из окна своей квартиры на северо-западе Москвы и ранил двоих подростков.
Обновлено в 09:34
Общество

Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ

Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".
Обновлено в 09:43
Авто

ЦОДД назвал автомобили, водители которых чаще всего нарушают ПДД

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) составил список машин, водители которые чаще других оказываются замечены в нарушении правил дорожного движения.
Обновлено в 02:58
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на первое место в АПЛ

«Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 09:28
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес

Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями

Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Его супруга — 22-летняя модель Тина Кунаки родила дочку, сообщает издание People.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Обновлено в 10:32
Транспорт

Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов

В случае принятия поправок, российские водители будут разделены на две категории – любителей, пользующихся автомобилем в личных целях, и профессионалов, вождение для которых является средством заработка.
Обновлено вчера в 07:58
Политика

США пришли на Украину надолго, заявил Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено вчера в 18:00
Общество

Медведева отреагировала на отписку Загитовой в соцсети

Обновлено в 08:42
Политика

Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Протестующие в Париже начали поджигать машины

Обновлено в 09:31
Происшествия

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье выросло до 25 человек

Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске

Седьмого апреля сыну Жанны Фриске исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев редко публикует фото с сыном.
Обновлено в 05:00
Политика

Крым и Сирия хотят к концу года в разы увеличить грузооборот

Грузооборот между Крымом и Сирией к концу 2019 года может достичь 150 тысяч тонн.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Гендиректора Пулково обвинили в загрязнении реки в Петербурге

Обновлено в 10:00
Политика

В Австрии оценили потери от антироссийских санкций

Бывший вице-мэр города Линц Детлеф Виммер заявил, что в муниципалитетах Австрии полагают, что антироссийские санкции нанесли серьёзный ущерб европейскому и австрийскому бизнесу.
Обновлено в 09:19
Транспорт

В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права

Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие

Беспилотник для разведки в радиусе 100 километров создали в России

Обновлено в 09:12
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в Москве

Обновлено в 08:07
Здоровье

10 причин неприятного запаха изо рта, которые всегда были вне подозрений

В отсутствие слюны во рту растёт число бактерий, вызывающих неприятный запах.
Обновлено в 09:00
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
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