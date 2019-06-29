Количество погибших при паводке в Иркутской области выросло до трехВести ФМ 10:53

Количество погибших при паводке в Иркутской области выросло до трех, среди них – один ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. Пострадали более 350 человек, в том числе 33 ребенка. 97 пострадавших госпитализированы.

Количество погибших при паводке в Иркутской области выросло до трех

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