Происшествия

Количество погибших при паводке в Иркутской области выросло до трехВести ФМ 10:53

Количество погибших при паводке в Иркутской области выросло до трех, среди них – один ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. Пострадали более 350 человек, в том числе 33 ребенка. 97 пострадавших госпитализированы.
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Число погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до пяти

Известия11:17

ТАСС: В Приангарье во время паводков погибло 5 человек

ИрСити11:48

Число погибших от паводка в Иркутской области возросло до пяти

ТАСС11:22

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло пяти

Говорит Москва11:15

Режим ЧС в Иркутской области не повлияет на проведение «Шелкового пути»

РИА Новости10:03

Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до пяти

Эхо Москвы12:30

Выросло число погибших при наводнении в Иркутской области

Газета.Ru12:45
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:21, Ашберн
Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Обновлено в 12:46
Политика

Элтон Джон прокомментировал слова Путина о ЛГБТ-сообществе

Ранее музыкант раскритиковал решение российского прокатчика фильма "Рокетмен" удалить из картины все сцены интимной близости между мужчинами и употребления наркотиков Британский певец и композитор Элтон Джон прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, не согласившись с его словами о либеральных ценностях и людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено в 15:59
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Политика

Путин прибыл в затопленную Иркутскую область

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, где был объявлен режим ЧП из-за паводков.
Обновлено в 14:35
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Обновлено в 12:38
Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»

Полузащитник Денис Глушаков прибыл в расположение футбольного клуба "Ахмат", сообщается на сайте грозненской команды.
Обновлено в 16:52
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Общество

Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Кино

В Сети появился новый трейлер «Матрицы»

На видеохостинге YouTube опубликован новый трейлер фильма «Матрица». Ролик размещен с высоким разрешением 4k.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Стрельба произошла в новосибирском торговом центре

Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено в 14:16
Футбол

Футболист Бегич перешел из «Оренбурга» в «Рубин»

Ранее в субботу в "Рубин" из "Оренбурга" перешел 25-летний полузащитник Алексей Сутормин, который подписал контракт с казанским клубом также на четыре года.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли насосную станцию в ДНР

Обновлено в 16:22
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Автоспорт

Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом

Обновлено в 13:53
Здоровье

На Ставрополье клещи заразили лихорадкой 24 человека

По результатам лабораторных исследований диагноз Крымской геморрагической лихорадки установлен 24 больным.
Обновлено в 10:15
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Происшествия

Во Франции автомобиль протаранил террасу кафе, есть пострадавшие

Во Франции автомобиль протаранил террасу кафе. Инцидент произошёл в коммуне Мирабо в департаменте Воклюз, сообщает La Provence.
Обновлено в 12:17
Политика

Путин и Трамп встретились на G20

Обновлено вчера в 06:23
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Спорт

Российские спортсмены за день завоевали 12 наград Европейских игр

Обновлено в 16:23
Футбол

Футболист «Ромы» перейдет в «Динамо»

Прошлый сезон Жерсон провел в "Фиорентине", где выступал на правах аренды, забив 3 гола в 36 матчах Серии А. Ранее спортивный директор "Динамо" высказался о новом контракте Евгеньева.
Обновлено в 13:14
Политика

Порошенко прокомментировал возвращение России в ПАСЕ

Экс-президент назвал это первым шагом к признанию в ЕС Крыма российским.
Обновлено вчера в 02:43
Здоровье

Семеро курян отравились грибами

Случаи отравления зарегистрированы и в этом сезоне - за медицинской помощью обратились семеро курян.
Обновлено в 11:03
Происшествия

В Подмосковье в съемном доме нашли тело подростка

Тело 17-летнего подростка без признаков насильственной смерти нашли в пятницу утром в одном из частных домов в Наро-Фоминском городском округе.
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Общество

Медведев утвердил список запрещенных для содержания животных

Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим постановлением утвердил список животных, запрещенных к содержанию.
Обновлено вчера в 01:52
Энергетика

Украинские ученые заявили о значительных неразведанных запасах нефти и газа

Геологи утверждают о наличии «колоссальных запасов» сланцевого газа, нефти, метана и газогидратов, а наиболее перспективным для освоения является Восточный нефтегазоносный регион.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
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