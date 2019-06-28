Общество
Количество подтопленных в Иркутской области жилых домов превысило 4000ТАСС 10:08
Количество подтопленных паводком жилых домов в Иркутской области увеличилось до 4042. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:48, Вашингтон
Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Кино
Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»
Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие
В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено в 11:58
Политика
Путин назвал произволом дело против Голунова
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке заявил, что в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова была не несправедливость, а произвол.
Обновлено в 03:42
Игры
В Steam обнаружили фальшивый Cyberpunk
В Steam появилась игра под названием Cyberpunk 2069.
Обновлено в 09:04
Политика
СБУ передала в прокуратуру вернувшегося из плена украинца
Служба безопасности Украины передала прокуратуре освобожденного из плена украинца Дмитрия Великого, чтобы ведомство и дальше расследовало в отношении него уголовное дело о дезертирстве.
Обновлено в 11:03
Футбол
«Шеффилд» пропустил девять мячей от «Казанки»
Встреча, прошедшая в субботу на МСА «Локомотив», завершилась победой хозяев поля со счетом 9:1. В составе российской команды Михаил Агеев и Николай Титков оформили по дублю, а по мячу забили Виктор Демьянов, Егор Карев, Николай Поярков, Никита Желтиков и Никита Глушков.
Обновлено в 12:06
Политика
Немецкий политик призвала к отмене санкций против России
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала к постепенной отмене санкций против России.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва
Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Обновлено в 11:30
Политика
Путин отреагировал на возражения Элтона Джона
Отношение к ЛГБТ-сообществу в России ровное и спокойное, известный певец Элтон Джон заблуждается, обвиняя страну в двуличии, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в субботу.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Иркутской области из-за наводнения эвакуируют город
Всего в Тулуне живут 42 тысячи человек. Наводнение в Иркутской области началось из-за ливней.
Обновлено вчера в 10:25
Авто
УАЗ напомнил о микроавтобусе «Десна» на базе «Буханки»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено в 08:57
Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ
Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Политика
Трамп пообещал не продолжать торговую войну с Китаем
Не вводить новые пошлины на китайские товары обещал президент США Дональд Трамп 29 июня на встрече с Си Цзиньпином в Осаке на полях G20, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 06:33
Энергетика
Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»
Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Казахстанцы устроили массовую драку с иностранцами из-за фотографии
В поселке Тенгиз, Казахстан, произошла массовая драка между местными и иностранными рабочими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 10:41
Политика
В центре Тбилиси началось масштабное шествие оппозиции
Обновлено в 12:15
Теннис
Американец Фритц за час одолел Куэрри в финале турнира в Истбурне
Фритц 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Куэрри 9 эйсов, ни одной двойной ошибки и 1 созданный брейк-пойнт, который 31-летнему теннисисту не удалось реализовать.
Обновлено в 11:31
Политика
В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕ
Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что для погашения долга Москвы по взносу в Совет Европы необходимо разработать протокол, в котором будут согласованы график платежей и сумма выплаты.
Обновлено в 10:28
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин по итогам саммита "большой двадцатки" в Осаке сказал, что вопрос с освобождением украинских моряков будет решаться "спокойно, в рабочем режиме".
Обновлено в 08:37
Автоспорт
Даниил Квят: «Квалификация была испорчена»
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал выступление в квалификации "Гран-при Австрии".
Обновлено в 12:22
Происшествия
Семь человек пострадали при наезде авто на террасу кафе во Франции
Семь человек получили ранения в результате наезда автомашины на террасу кафе на юге Франции в городе Мирабо.
Обновлено в 12:21
Музыка
Рэпер ЛСП сделал разбор полетов после Ural Music Night
Мероприятие было плохо организовано, считает исполнитель, выступление которого отменили Известный российский рэпер ЛСП обсудил с поклонниками ошибки организаторов фестиваля Ural Music Night, завершившегося сегодня утром, 29 июня, на Октябрьской площади.
Обновлено в 01:49
Футбол
«ПСЖ» намерен приобрести Леонардо Бонуччи
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в «ПСЖ». Парижский клуб заинтересован в приобретении 32-летнего футболиста.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Здоровье
Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья
Обновлено в 07:20
Происшествия
Во Внуково вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира
Самолет Санкт-Петербург - Анталия совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, сообщил РИА Новости официальный представитель авиакомпании "Россия".
Обновлено в 12:42
Общество
В России утвердили список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 05:41