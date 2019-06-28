Общество

Количество подтопленных в Иркутской области жилых домов превысило 4000ТАСС 10:08

Количество подтопленных паводком жилых домов в Иркутской области увеличилось до 4042. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
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Жители подтопленного Нижнеудинска в Иркутской области жалуются на перебои со связью

ТАСС11:23

В зоне паводка в Иркутской области оказалось 3,7 тыс домов

Коммерсантъ00:22

Чунский и Зиминский районы начало подтапливать в Иркутской области. В зоне затопления – уже пять районов

Иркутск Сегодня02:00

В Иркутской области развернуты 32 пункта временного размещения для жителей подтопленных населенных пунктов

Сибирские Новости02:57

В Иркутской области девять тысяч человек оказались в зоне подтопления

РИА Новости02:03

Число подтопленных домов в Приангарье за день выросло с 3,7 тыс. до 4,04 тыс

ИрСити09:29

В Иркутской области затопило более двух тыс. домов

Rambler News Serviceвчера в 03:45
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Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
Политика

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Кино

Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»

Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие

В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами

Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено в 11:58
Политика

Путин назвал произволом дело против Голунова

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке заявил, что в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова была не несправедливость, а произвол.
Обновлено в 03:42
Игры

В Steam обнаружили фальшивый Cyberpunk

В Steam появилась игра под названием Cyberpunk 2069.
Обновлено в 09:04
Политика

СБУ передала в прокуратуру вернувшегося из плена украинца

Служба безопасности Украины передала прокуратуре освобожденного из плена украинца Дмитрия Великого, чтобы ведомство и дальше расследовало в отношении него уголовное дело о дезертирстве.
Обновлено в 11:03
Футбол

«Шеффилд» пропустил девять мячей от «Казанки»

Встреча, прошедшая в субботу на МСА «Локомотив», завершилась победой хозяев поля со счетом 9:1. В составе российской команды Михаил Агеев и Николай Титков оформили по дублю, а по мячу забили Виктор Демьянов, Егор Карев, Николай Поярков, Никита Желтиков и Никита Глушков.
Обновлено в 12:06
Политика

Немецкий политик призвала к отмене санкций против России

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала к постепенной отмене санкций против России.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва

Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Обновлено в 11:30
Политика

Путин отреагировал на возражения Элтона Джона

Отношение к ЛГБТ-сообществу в России ровное и спокойное, известный певец Элтон Джон заблуждается, обвиняя страну в двуличии, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в субботу.
Обновлено в 04:13
Происшествия

В Иркутской области из-за наводнения эвакуируют город

Всего в Тулуне живут 42 тысячи человек. Наводнение в Иркутской области началось из-за ливней.
Обновлено вчера в 10:25
Авто

УАЗ напомнил о микроавтобусе «Десна» на базе «Буханки»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено в 08:57
Интернет

«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ

Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Политика

Трамп пообещал не продолжать торговую войну с Китаем

Не вводить новые пошлины на китайские товары обещал президент США Дональд Трамп 29 июня на встрече с Си Цзиньпином в Осаке на полях G20, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 06:33
Энергетика

Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»

Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Казахстанцы устроили массовую драку с иностранцами из-за фотографии

В поселке Тенгиз, Казахстан, произошла массовая драка между местными и иностранными рабочими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 10:41
Политика

В центре Тбилиси началось масштабное шествие оппозиции

Обновлено в 12:15
Теннис

Американец Фритц за час одолел Куэрри в финале турнира в Истбурне

Фритц 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Куэрри 9 эйсов, ни одной двойной ошибки и 1 созданный брейк-пойнт, который 31-летнему теннисисту не удалось реализовать.
Обновлено в 11:31
Транспорт

Движение на подъезде к Шереметьево восстановили после подтопления

Обновлено в 07:53
Политика

В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕ

Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что для погашения долга Москвы по взносу в Совет Европы необходимо разработать протокол, в котором будут согласованы график платежей и сумма выплаты.
Обновлено в 10:28
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин по итогам саммита "большой двадцатки" в Осаке сказал, что вопрос с освобождением украинских моряков будет решаться "спокойно, в рабочем режиме".
Обновлено в 08:37
Автоспорт

Даниил Квят: «Квалификация была испорчена»

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал выступление в квалификации "Гран-при Австрии".
Обновлено в 12:22
Происшествия

Семь человек пострадали при наезде авто на террасу кафе во Франции

Семь человек получили ранения в результате наезда автомашины на террасу кафе на юге Франции в городе Мирабо.
Обновлено в 12:21
Музыка

Рэпер ЛСП сделал разбор полетов после Ural Music Night

Мероприятие было плохо организовано, считает исполнитель, выступление которого отменили Известный российский рэпер ЛСП обсудил с поклонниками ошибки организаторов фестиваля Ural Music Night, завершившегося сегодня утром, 29 июня, на Октябрьской площади.
Обновлено в 01:49
Футбол

«ПСЖ» намерен приобрести Леонардо Бонуччи

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в «ПСЖ». Парижский клуб заинтересован в приобретении 32-летнего футболиста.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Здоровье

Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья

Обновлено в 07:20
Происшествия

Во Внуково вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет Санкт-Петербург - Анталия совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, сообщил РИА Новости официальный представитель авиакомпании "Россия".
Обновлено в 12:42
Общество

В России утвердили список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 05:41
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