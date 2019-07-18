Экономика

Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 летРБК 04:23

Компания Netflix отчиталась о сокращении числа подписчиков на территории Соединенных Штатов. Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек. В предыдущем квартале этот показатель составлял 60,23 млн.
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Отток пользователей у Netflix продолжается с ростом количества стриминговых сервисов

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ТАССвчера в 18:42
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Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина

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Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе

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Кино

Отреставрированную версию фильма «Игла» покажут в день памяти Цоя

В день гибели Виктора Цоя 15 августа в кинотеатрах покажут отреставрированную версию первой полнометражной ленты Рашида Нугманова "Игла", пишет "Российская газета".
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Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят пять партий

Пять партий преодолевают 5%-ный проходной барьер на внеочередных выборах в Верховную раду, свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой Центра Разумкова.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес

Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.
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Политика

Путина не пригласили на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Вице-премьер польского правительства Яцек Сасин подтвердил сведения, согласно которым власти страны приняли решение не приглашать на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, российского лидера Владимира Путина.
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Обновлено в 11:51
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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
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Владимир Путин одобрил тарифную реформу, организованную в Петербурге

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Обновлено в 11:17
Игры

Игра Sky от разработчиков Journey вышла на iOS

Игра называется Sky: Children of the Light, и ее впервые показали миру два года назад во время демонстрации Apple TV 4K.
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После провоза клиента Blablacar в кабине поезда началась проверка

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Экономика

Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

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В Мюнхене пропали две россиянки

Полиция Мюнхена возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в городе двух россиянок.
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В результате взрыва в Афганистане погибли девять человек

Обновлено в 10:38
Армия и оружие

США официально отказали Турции в покупке истребителей F-35

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Турции будет запрещена покупка американских истребителей F-35 из-за того, что они решили приобрести российские ЗРС С-400.
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Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Украинские морские учения с «рыбацкой лодкой» высмеяли в Китае

Гордость украинских адмиралов - катер проекта "Гюрза" - журналисты назвали обычной "рыбацкой лодкой".
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Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей

Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
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МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти

Министерством внутренних дел были разработаны методические рекомендации для сотрудников полиции по составлению протоколов административных дел за неуважение к власти, передает "Медиазона".
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Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
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Американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. Основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. Штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния.
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