Экономика
Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 летРБК 04:23
Компания Netflix отчиталась о сокращении числа подписчиков на территории Соединенных Штатов. Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек. В предыдущем квартале этот показатель составлял 60,23 млн.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:31, Вашингтон
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:17
Политика
Появилось видео задержания в Иране судна с контрабандным топливом
Корпус стражей исламской революции — одно из подразделений вооруженных сил Ирана — опубликовал видео с задержанием иностранного судна, которое перевозило контрабандное топливо.
Обновлено в 13:09
Экономика
МВФ предложил России рассекретить часть бюджетных расходов
Международный валютный фонд (МВФ) приветствовал шаги российских властей по повышению прозрачности в налогово-бюджетной сфере и рекомендовал продолжать сокращать долю засекреченных расходов в бюджете.
Обновлено в 11:49
Политика
Путин высказался об урегулировании в Донбассе
Власти Российской Федерации всячески приветствуют подключение европейских партнёров к процессу урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено в 11:05
Интернет
Разработчик FaceApp заявил о безопасности приложения
Обновлено в 07:49
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В результате ДТП в Туве погибли семь человек
В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
Обновлено в 12:14
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено 16 июля в 15:10
Общество
Путин подписал закон об упрощении процедуры подтверждения инвалидности
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет людям с ограниченными возможностями в электронном виде подать документы, подтверждающие инвалидность, для получения социальной поддержки.
Обновлено в 11:36
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере Мирзова
Обновлено в 12:27
Кино
Умерла советская актриса Валентина Зимняя
Советская и украинская актриса Валентина Зимняя скончалась на 92-ом году жизни.
Обновлено в 05:27
Политика
Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки
Две россиянки пропали в Мюнхене, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в посольстве России в Германии.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
M1 Abrams и Т-72М1 сразились в Польше
Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше.
Обновлено в 12:18
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Экономика
Путин подписал поправки в бюджет на 2019 год
Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет 2019 года, согласно которым профицит бюджета сокращается с 1,8% до 1,7% ВВП, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 12:54
Культура
Умер итальянский писатель Лучано Де Крешенцо
Обновлено в 11:49
Футбол
Кокорин и Мамаев попали в штрафной изолятор колонии
Отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
В Полтавской области обнаружили осведомителя ФСБ
По данным ведомства, указанное лицо в 2016–2019 годах за деньги передавало сведения в ФСБ.
Обновлено в 13:04
Общество
В Минздраве заступились за пальмовое масло
Диетолог отметил, что из-за своего жирнокислотного состава очищенное пальмовое масло используется в том числе для производства молока для детского питания, хотя иногда производитель об этом не упоминает.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили женился на Надежде Оболенцевой
Режиссер Резо Гигинеишвили женился на своей возлюбленной Надежде Оболенцевой. Бизнесвумен стала третьей женой Гигинеишвили.
Обновлено в 12:23
Происшествия
На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла
От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00
Происшествия
С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах
Прокуратура Массачусетса сняла обвинения в сексуальных домогательствах в отношении американского актёра Кевина Спейси, сообщает CBS Boston.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В результате взрыва в Афганистане погибли девять человек
Обновлено в 10:38
Происшествия
Главу Минстроя Астраханской области арестовали
Обновлено в 10:22
Политика
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы
Режим электронной визы будет введён на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Обновлено в 12:13
Музыка
В четверг стартует фестиваль «Нашествие»
Глaвный вход нa фестивaль откроется в 17:00 в четверг, 18 июля.
Обновлено в 01:37