Компания Netflix отчиталась о сокращении числа подписчиков на территории Соединенных Штатов. Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек. В предыдущем квартале этот показатель составлял 60,23 млн.

Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 лет

Происшествия В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.

Политика Появилось видео задержания в Иране судна с контрабандным топливом Корпус стражей исламской революции — одно из подразделений вооруженных сил Ирана — опубликовал видео с задержанием иностранного судна, которое перевозило контрабандное топливо.

Экономика МВФ предложил России рассекретить часть бюджетных расходов Международный валютный фонд (МВФ) приветствовал шаги российских властей по повышению прозрачности в налогово-бюджетной сфере и рекомендовал продолжать сокращать долю засекреченных расходов в бюджете.

Политика Путин высказался об урегулировании в Донбассе Власти Российской Федерации всячески приветствуют подключение европейских партнёров к процессу урегулирования ситуации в Донбассе.

Политика Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2» Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Происшествия В результате ДТП в Туве погибли семь человек В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.

Политика Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

Общество Путин подписал закон об упрощении процедуры подтверждения инвалидности Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет людям с ограниченными возможностями в электронном виде подать документы, подтверждающие инвалидность, для получения социальной поддержки.

Кино Умерла советская актриса Валентина Зимняя Советская и украинская актриса Валентина Зимняя скончалась на 92-ом году жизни.

Политика Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.

Происшествия В Мюнхене пропали две россиянки Две россиянки пропали в Мюнхене, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в посольстве России в Германии.

Армия и оружие M1 Abrams и Т-72М1 сразились в Польше Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше.

Экономика Путин подписал поправки в бюджет на 2019 год Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет 2019 года, согласно которым профицит бюджета сокращается с 1,8% до 1,7% ВВП, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Футбол Кокорин и Мамаев попали в штрафной изолятор колонии Отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.

Происшествия В Полтавской области обнаружили осведомителя ФСБ По данным ведомства, указанное лицо в 2016–2019 годах за деньги передавало сведения в ФСБ.

Общество В Минздраве заступились за пальмовое масло Диетолог отметил, что из-за своего жирнокислотного состава очищенное пальмовое масло используется в том числе для производства молока для детского питания, хотя иногда производитель об этом не упоминает.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили женился на Надежде Оболенцевой Режиссер Резо Гигинеишвили женился на своей возлюбленной Надежде Оболенцевой. Бизнесвумен стала третьей женой Гигинеишвили.

Происшествия На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.

Происшествия С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах Прокуратура Массачусетса сняла обвинения в сексуальных домогательствах в отношении американского актёра Кевина Спейси, сообщает CBS Boston.

Политика В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы Режим электронной визы будет введён на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.