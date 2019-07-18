Экономика
Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 летРБК 04:23
Компания Netflix отчиталась о сокращении числа подписчиков на территории Соединенных Штатов. Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек. В предыдущем квартале этот показатель составлял 60,23 млн.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:05, Ашберн
Происшествия
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Обновлено в 07:12
Гаджеты
Пользователи массово переходят с iPhone на смартфоны с Android
Владельцы мобильных устройств начали массово переходить с iPhone на Android-смартфоны.
Обновлено в 07:59
Общество
Госдума ужесточила наказание за подделку документов
Государственная дума приняла в третьем чтении два закона, предполагающих ужесточение ответственности за подделку документов.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Сербии разбился спортивный самолет
Спортивный самолет разбился на северо-востоке Сербии при выполнении воздушной акробатики, есть пострадавшие, сообщило агентство Танюг со ссылкой на экстренные службы.
Обновлено в 06:10
Политика
В Киеве прокомментировали новое соглашение о перемирии в Донбассе
Договоренность о перемирии в Донбассе с 21 июля впервые предусматривает полный запрет на открытие огня, персональную ответственность и публичное заявление сторон о прекращении огня, сообщил представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный.
Обновлено в 06:55
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
Политика
Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Кремль назвал первый шаг в диалоге с Киевом
Освобождение руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом нормализации отношений Москвы и Киева.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском Киото
Спасатели подтвердили гибель 16 человек в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото, передаёт Kyodo.
Обновлено в 04:48
Политика
Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе
МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Владимир Путин встретится в Петербурге с руководством Shell
Президент России Владимир Путин в четверг, 18 июля в рамках поездки в Санкт-Петербург проведет встречу с главным исполнительным директором компании Royal Dutch Shell Беном ван Берденом.
Обновлено в 04:31
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Игорь Крутой не смог сдержать слез от вида новорожденной дочери
Музыкальный продюсер Игорь Крутой рассказал об эмоциях, которые испытал от вида новорожденной дочери.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Три энергоблока Калининской АЭС отключены из-за аварии
Обновлено в 02:11
Спорт
Ромашина ответила, будут ли синхронистки выступать под Бузову
Обновлено вчера в 15:40
Кино
Серебренников стал почетным доктором французского университета
Обновлено вчера в 13:44
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Обновлено в 06:31
Общество
Москвичка опровергла сообщения о принуждении к браку в Чечне
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
В российском городе нашли «бойцовский клуб» для наркозависимых
Полиция обнаружила в Омске подпольный реабилитационный центр для людей, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Швеция усиливает оборону острова Готланд из-за страха перед Россией
Готланд, самый большой шведский остров на Балтике, укрепляется радарами и противовоздушными батареями BAMSE, так как власти опасаются российских десантников, пишет польское издание Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 07:48
Интернет
«Яндекс» научился определять доход пользователей
Компания «Яндекс» запатентовала технологию, позволяющую определять уровень доходов пользователей мобильных устройств согласно их профессии, данным GPS и по тому, какие сервисы они используют.
Обновлено в 05:59
Политика
Депутаты предложили ограничить выезд за рубеж бывшим сотрудникам ФСБ
В Госдуме рассмотрят инициативу об ограничении выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Войска ЦВО в полном составе подняты по учебной тревоге
Обновлено в 05:15
Происшествия
Суд назначил прокурорскую проверку по делу «Нового величия»
Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, который ранее в особом порядке был осужден на 2,5 года колонии.
Обновлено в 05:37
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Здоровье
Психолог Брага рассказала о связи подавленных эмоций с заболеваниями
Перинатальный психолог Наталья Брага заявила о том, что от эмоционального фона очень сильно зависит физическое состояние человека.
Обновлено вчера в 21:23