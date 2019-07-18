Экономика
Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 летРБК 04:23
Компания Netflix отчиталась о сокращении числа подписчиков на территории Соединенных Штатов. Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек. В предыдущем квартале этот показатель составлял 60,23 млн.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:38, Вашингтон
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Температура на Таймыре выросла за последнее десятилетие на 1,2 градуса, что выше среднего показателя по России и на планете, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
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Европарламент назвал ужасными условия содержания мигрантов в США
Депутаты Европарламента (ЕП) выразили озабоченность в связи с условиями содержания нелегальных мигрантов в специальных центрах на территории США, а также сожаление по поводу регулярной практики разделения семей мигрантов, задержанных на американо-мексиканской границе.
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Зеленский сообщил об афере в сфере оборонного комплекса
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