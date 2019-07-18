Экономика

Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 летРБК 04:23

Компания Netflix отчиталась о сокращении числа подписчиков на территории Соединенных Штатов. Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек. В предыдущем квартале этот показатель составлял 60,23 млн.
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Чем рекордный обвал акций Netflix угрожает главным технологическим компаниям США

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ТАССвчера в 18:42
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 17:15, Вашингтон
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Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц.
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Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
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Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
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Инна Чурикова получила травму во время спектакля

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Политика

Президент Грузии назвала решение ЕСПЧ беспрецедентным

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что ЕСПЧ вынес по иску адвокатов телекомпании «Рустави 2» беспрецедентное решение.
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Политика

Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе

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Обновлено в 11:34
Происшествия

В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:17
Политика

Путин назвал путь урегулирования в Донбассе

Если украинские власти хотят прекратить гражданскую войну в Донбассе, то Киев должен начать прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:36
Общество

Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей

В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

НАТО пообещало запустить тысячи гиперзвуковых ракет

В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.
Обновлено в 17:02
Политика

Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова

Обновлено в 15:32
Происшествия

Пассажир упал на рельсы «красной» ветки московского метро

"На центральном участке Сокольнической линии были увеличены интервалы движения поездов из-за падения пассажира на пути станции", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:29
Экономика

В Госдуму внесен законопроект о страховании вкладов ТСЖ, СНТ и церкви

Гарантиями Агентства по страхованию вкладов будут покрыты средства в пределах 1,4 миллиона рублей (как и в случае вкладов физлиц и малого бизнеса).
Обновлено в 11:48
Армия и оружие

Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне

Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
Обновлено в 13:48
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В России хотят ввести штраф за неоплаченный проезд по платной дороге

В КоАП РФ появится статья, которая предполагает штраф в 2500 рублей, высланный автовладельцу по почте (при фиксации нарушения посредством камеры на пункте взимания платы), если он не оплатил участок платной дороги.
Обновлено в 07:31
Кино

Хавьер Бардем может сыграть отца русалочки

Хавьер Бардем может присоединиться к актерскому составу диснеевской «Русалочки». Он ведет переговоры о роли царя Тритона.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В многоэтажке в Ленинградской области рухнул лифт

Обновлено в 13:22
Кино

Новый «Король Лев» как прообраз новой эры в кино

Обновлено в 15:30
Армия и оружие

Над Ростовской областью военные перехватили самолет противника

В воздухе над Ростовской области истребители Южного военного округа перехватили самолет условного противника, нарушившего границы военного пространства.
Обновлено в 06:12
Политика

Посол РФ в США Антонов заявил о развязывании Вашингтоном визовой войны

США ведут визовую войну против российских дипломатов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Давид Трезеге лишен прав за вождение пьяным

Бывший нападающий "Ювентуса" и сборной Франции Давид Трезеге был лишен водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:48
Происшествия

Горожанко задержали после заседания ИКМО «Екатерингофский»

Кандидата в депутаты муниципального совета МО "Екатерингофский" Федора Горожанко вечером 18 июля задержали в администрации Адмиралтейского района, где проходило заседание местной избирательной комиссии.
Обновлено в 12:52
Происшествия

В результате ДТП в Туве погибли семь человек

В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
Обновлено в 12:14
Происшествия

На юге Москвы полиция открыла огонь по мужчинам, оказавшим сопротивление при задержании

Сотрудник полиции открыл огонь при задержании подозреваемых на юге Москвы, которые попытались завладеть оружием полицейских.
Обновлено в 16:03
Гаджеты

Одноплатный ПК Raspberry Pi 4 очень быстро нагревается

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Технологии

Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV

Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.
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Основатель FaceApp ответил на претензии об использовании личных данных

Создатель приложения FaceApp, изменяющего лица людей на снимках, россиянин Ярослав Гончаров заявил в среду Forbes, что компания не использует личные данные пользователей без их согласия.
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«Трактор» обменял Петрикова на денежную компенсацию

Отмечается, что 24-летний игрок продолжит карьеру в выступающем в ВХЛ тюменском «Рубине», челябинцы получат взамен денежную компенсацию.
Обновлено в 13:58
Авто

Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров

Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
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