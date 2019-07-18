Экономика
Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 летРБК 04:23
Компания Netflix отчиталась о сокращении числа подписчиков на территории Соединенных Штатов. Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек. В предыдущем квартале этот показатель составлял 60,23 млн.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 18:03, Вашингтон
Энергетика
Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe получил первое разрешение от властей Дании, в то время как королевство затягивает согласование строительства газопровода «Газпрома» «Северный поток — 2».
Обновлено в 15:54
Технологии
Oppo займется разработкой смартфонов в 250-метровой стеклянной башне
Ожидается, что после завершения строительства он обеспечит работой пять тысяч сотрудников, занимающихся исследованиями и разработкой.
Обновлено в 15:51
Культура
Инна Чурикова получила травму во время спектакля
Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено в 15:32
Наука
Бразильские растения привлекли самых агрессивных муравьев белками
Муравьи в бразильской каатинге лучше защищают растения от насекомых-вредителей в местах с нехваткой животного белка.
Обновлено в 11:13
Кино
Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»
Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48
Политика
Путин и Лукашенко посетили Валаам
Президенты России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках неформального визита посетили остров Валаам в Карелии.
Обновлено вчера в 13:13
Экономика
Госдума до конца июля отменит налоговую льготу на пальмовое масло
17 июля стало известно, что законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет внесен на рассмотрение Государственной думы 18 июля.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено вчера в 05:01
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Обновлено в 17:53
Происшествия
В результате ДТП в Туве погибли семь человек
В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери
Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 04:46
Политика
Путин поручил обеспечить снижение стоимости освещения дорог
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря текущего года обеспечить снижение стоимости элетроэнергии для освещения автодорог, следует из поручений главы государства.
Обновлено в 11:34
Политика
Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады
Председатель Верховной рады Андрей Парубий вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, и попросил президента Украины Владимира Зеленского привести своё письмо в Раду в соответствие с законом.
Обновлено в 12:49
Политика
Путин и Медведчук встретились накануне выборов в Украине
Российский президент Владимир Путин и глава украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук встретились за 3 дня до выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено в 16:19
Армия и оружие
Исключение Турции из программы F-35 ослабит НАТО, заявили в Анкаре
Исключение Турции из программы по производству истребителей F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО, особенно на ее южные рубежи, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Обновлено в 14:52
Общество
Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные
Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Происшествия
На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП
Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:01
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Футбол
Заха сообщил «Кристал Пэлас», что хочет покинуть клуб
Вингер "Кристал Пэлас" Вилфрид Заха сообщил руководству команды, что он намерен сменить клуб.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено в 15:13
Игры
Вышел первый геймплейный трейлер FIFA 20
Electronic Arts опубликовала первый геймплейный трейлер FIFA 20, в котором компания показала особенности новой части симулятора и продемонстрировала несколько изменений, по сравнению с прошлыми играми франшизы.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие
Над Ростовской областью военные перехватили самолет противника
В воздухе над Ростовской области истребители Южного военного округа перехватили самолет условного противника, нарушившего границы военного пространства.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки, возбуждено уголовное дело
В Мюнхене пропали две гражданки Российской Федерации. В связи с этим полицией города возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 12:29
Армия и оружие
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник
Обновлено в 15:20
Экономика
В РФ хотят изменить порядок расчетов за электроэнергию
В бюджет на 2020-2021 гг. заложат субсидирование тарифов на электрическую энергию для россиян, жителей Дальнего Востока, Калининградской области и т.д. Речь идет о предварительной сумме в 402 млрд. рублей.
Обновлено вчера в 11:28