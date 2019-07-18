Экономика
Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 летРБК 04:23
Компания Netflix отчиталась о сокращении числа подписчиков на территории Соединенных Штатов. Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек. В предыдущем квартале этот показатель составлял 60,23 млн.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:52, Вашингтон
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек
В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Политика
Экс-сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд из России
Законопроект об ограничениях на выезд из России для бывших сотрудников ФСБ внесли в Госдуму депутаты комитета по безопасности во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 65 человек
В Москве отметили уже 65 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией из-за отравления едой сети Healthy food.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Общество
Москва заняла третье место в мире по числу резидентов-миллиардеров
США по количеству миллиардеров в целом лидируют с большим отрывом - 28% всех ультрабогатых людей в мире.
Обновлено в 04:47
Футбол
Де Лигт раскрыл причину перехода в «Ювентус»
«Ювентус» заключил с защитником пятилетний контракт. Де Лигт выступал за «Аякс» с 2016 года.
Обновлено в 08:21
Происшествия
«Фонтанка» сообщила о задержании «друга Кудрина» в Петербурге
В Санкт-Петербурге в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля задержали предпринимателя и продюсера Рушана Насибулина, а также предпринимателя Александра Внучкина.
Обновлено вчера в 10:46
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Футбол
Рэпер Баста возродит ростовский футбольный клуб СКА
Российский музыкант Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, организовал проект по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону.
Обновлено в 07:19
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Политика
Путин прилетит в затопленные районы Иркутской области
Обновлено в 08:12
Происшествия
В Екатеринбурге выросло число пострадавших в ДТП с автобусом
Как рассказал "РГ" руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых, список пострадавших при столкновении автобуса и кроссовера Toyota RAV4 на улице Шварца увеличился до семи человек.
Обновлено в 08:36
Футбол
«Интер» отказался от трансфера Лукаку в пользу Кавани
«Интер», который все еще находится в поиске нападающего, переключил свое внимание с Ромелу Лукаку на Эдинсона Кавани.
Обновлено в 06:45
Экономика
ФАС предлагает лишить РЖД грузовых вагонов для развития конкуренции
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил вывести РЖД с рынка грузовых вагонов.
Обновлено вчера в 16:34
Армия и оружие
ВВС международной коалиции ликвидировали шесть террористов в Эль-Баадж
"Шесть террористов погибли, уничтожено гнездо, в котором они находились, к югу от Бухейрат Сунейсиля в районе Эль-Баадж у иракско-сирийской границы в результате авиаудара ВВС международной коалиции, который был нанесен на основании точных сведений оперативного командования Найнавы", - говорится в заявлении пресс-службы.
Обновлено в 08:39
Политика
МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу
"На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", — говорится в релизе внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:50
Политика
Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского
Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 12:05
Наука
В Новой Зеландии нашли новый вид альбатроса эпохи плиоцена
Палеонтологи описали новый род и вид альбатросов, обитавший 3-3,4 миллиона лет назад в Новой Зеландии, говорится в International Journal of Avian Science.
Обновлено в 04:32
Транспорт
В «Москва-Сити» построят новые дороги и речной причал
В деловом центре «Москва-Сити» построят новые дороги и речной причал.
Обновлено в 07:41
Гаджеты
Пользователи iPhone всё чаще переходят на Android
Исследование показало, что 26% пользователей iPhone X, после продажи, предпочли приобрести гаджет другого бренда.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Три энергоблока Калининской АЭС отключены из-за аварии
Обновлено в 02:11
Наука
Илон Маск решил соединить мозг человека с компьютерным интерфейсом
Как сообщает Газета ру, Илон Маск предложил внедрять в мозг человека импалантат размером не более 4мм, который будет стимулировать нейроны.
Обновлено в 03:36
Гаджеты
Электрическая отвертка Xiaomi Mijia Electric Screwdriver собрала почти 1 млн долларов за день
Обновлено в 07:57
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Политика
Иран задержал танкер с контрабандной нефтью
Обновлено в 07:18
Происшествия
Бывший участник «Дома-2» погиб на Украине
Щербаков прославился благодаря участию в шоу «Дом-2», «Прожарка» и «Импровизация ведущих».
Обновлено в 07:49
Экономика
В России резко возросло потребление устриц
Потребление и производство устриц на специальных фермах резко выросло в России. Об этом сообщили РБК в Росвыболовстве.
Обновлено в 08:28