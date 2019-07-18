Экономика

Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 летРБК 04:23

Компания Netflix отчиталась о сокращении числа подписчиков на территории Соединенных Штатов. Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек. В предыдущем квартале этот показатель составлял 60,23 млн.
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Отток пользователей у Netflix продолжается с ростом количества стриминговых сервисов

ПРАЙМ05:15

Акции Netflix упали на 11% после сообщений об уходе американских клиентов

РБК06:40

Котировки акций Netflix упали после сообщения о снижении числа подписчиков

Ведомости05:27

Netflix теряет своих подписчиков

ГЛАС.RU09:24

У Netflix впервые за восемь лет снизилось число подписчиков в США

Коммерсантъ04:49

Американская аудитория Netflix впервые пошла на убыль

Life.ruвчера в 19:57

Netflix впервые потерял американскую аудиторию

ТАССвчера в 18:42
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:55, Вашингтон
Политика

Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»

Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Происшествия

На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла

От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе

Обновлено в 07:47
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Экономика

В Госдуму внесен законопроект о страховании вкладов ТСЖ, СНТ и церкви

Гарантиями Агентства по страхованию вкладов будут покрыты средства в пределах 1,4 миллиона рублей (как и в случае вкладов физлиц и малого бизнеса).
Обновлено в 11:48
Политика

Путин назвал условие полноценного урегулирования ситуации в Донбассе

«Полноценное урегулирование на юго-востоке, в Донбассе, возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик», — цитирует Путина ТАСС.
Обновлено в 10:59
Происшествия

В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»

Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.
Обновлено в 10:37
Экономика

Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Общество

Строитель в суде требует от Киркорова 7,5 млн рублей за ремонт дома

Предприниматель, занимавшийся ремонтом дома певца Филиппа Киркорова, подал иск о компенсации более 7,5 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухинина.
Обновлено в 07:33
Музыка

Первый российско-британский оркестр представили в Лондоне

Дирижер московского театра «Новая опера» Ян Латам-Кёниг сообщил в Лондоне о создании первого в истории российско-британского оркестра.
Обновлено вчера в 21:50
Транспорт

На Крымском мосту завершена укладка рельсов

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Политика

Путин ввел электронные визы в Петербурге

Президент России Владимир Путин заявил, что указ о режиме электронной визы будет введен на территории Петербурга и Ленобласти.
Обновлено в 11:02
Происшествия

В Тверской области один человек погиб при взрыве емкости с топливом

Один человек погиб, еще двое пострадали при взрыве емкости с дизельным топливом в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 10:10
Происшествия

BlaBlaCar проверяет данные о поездке в кабине поезда до Москвы

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя сервиса, в данный момент BlaBlaCar проверяет информацию о поездке, которая якобы была осуществлена.
Обновлено в 10:02
Кино

Симба в кино: «Король Лев» взорвал кинопрокат в России

Настолько новый Король Лев повторяет всем известный мультфильм - можно судить уже по трейлеру.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Неизлечимо больному ребенку не назначали «Фризиум» – Минздрав

Ранее замдиректора хосписа "Дом с Маяком" Лидия Мониава рассказала, что маму неизлечимо больного ребенка задержали при попытке забрать посылку с лекарством "Фризиум", которое невозможно купить в России.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес

Шурыгина оставила мужа и улетела на Бали с миллионером

Участница громкого скандала с изнасилованием Диана Шурыгина улетела на Бали с молодым предпринимателем.
Обновлено в 10:20
Политика

Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции

Обновлено в 07:33
Происшествия

В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку

Напомним, накануне Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.
Обновлено в 11:31
Общество

Путин подписал закон об упрощении подтверждения инвалидности

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий лицам с ограниченными возможностями здоровья подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность для получения социальной поддержки и госуслуг, в электронном виде.
Обновлено в 09:54
Политика

Отклонена первая жалоба на отказ в регистрации кандидата в Мосгордуму

Мосгоризбирком в четверг отклонил первую жалобу на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщает корреспондент "Интерфакса"
Обновлено в 09:35
Космос

Рядом с Землей осенью пролетит астероид: есть вероятность столкновения

В этом году, 9 сентября, рядом с нашей планетой пролетит 2006 QV89. Это небольшой астероид, диаметр которого составляет примерно 50 метров.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия

Число жертв пожара в аниме-студии в Японии выросло до 23

Число жертв пожара на студии аниме в Киото (Япония) достигло 23. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 05:00
Авто

АвтоВАЗ снова остановит производство

Обновлено в 04:58
Недвижимость

В Москве зарегистрирован рекордный спрос на новостройки

В Москве перед вступлением в силу новых правил долевого строительства зафиксировано рекордное число сделок с первичным жильем – в июне зарегистрировано 11,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия

Бывшему главе волгоградского СУ СК предъявили обвинения в терроризме

Бывшему главе управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаилу Музраеву предъявили обвинения в терроризме и незаконном хранении боеприпасов, сообщил его адвокат Владимир Семенцов.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Гаджеты

Пользователи iPhone все чаще стали переходить на Android-смартфоны

Отмечается, что в июне 2019 года 18% владельцев iPhone (включая 26% владельцев iPhone X) поменяли свои смартфоны на продукцию Samsung.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Суд арестовал «друга Кудрина» по делу о хищении бюджетных средств

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу продюсера Рушана Насибулина, который подозревается в хищении бюджетных денег в особо крупном размере при работе по контракту с Минпромторгом.
Обновлено в 11:41
Происшествия

С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах

Прокуратура Массачусетса сняла обвинения в сексуальных домогательствах в отношении американского актёра Кевина Спейси, сообщает CBS Boston.
Обновлено в 08:48
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Американская компания
Американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. Основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. Штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния.
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