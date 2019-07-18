Экономика

Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 летРБК 04:23

Компания Netflix отчиталась о сокращении числа подписчиков на территории Соединенных Штатов. Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек. В предыдущем квартале этот показатель составлял 60,23 млн.
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Чем рекордный обвал акций Netflix угрожает главным технологическим компаниям США

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