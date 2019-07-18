Экономика
Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 летРБК 04:23
Компания Netflix отчиталась о сокращении числа подписчиков на территории Соединенных Штатов. Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек. В предыдущем квартале этот показатель составлял 60,23 млн.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:20, Вашингтон
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Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев провел телефонные переговоры с Министром окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Королевства Саудовская Аравия Абдурахманом Аль-Фадли.
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На Крымском мосту завершена укладка рельсов
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Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
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Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери
Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.
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Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
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Обновлено в 09:22
Политика
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Палата общин парламента Великобритании приняла поправку к закону о самоуправлении в Северной Ирландии, которая блокирует осуществление брексита без сделки Британии с ЕС.
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Игра Sky от разработчиков Journey вышла на iOS
Игра называется Sky: Children of the Light, и ее впервые показали миру два года назад во время демонстрации Apple TV 4K.
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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о снижении ставки НДС для плодово-ягодных культур с 20 до 10%.
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Футбол
Ерохин продлил контракт с «Зенитом»
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Президент России Владимир Путин назвал "вполне реализуемыми" договорённости премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
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Власти не планируют проводить специальную кампанию по замене бумажных паспортов электронными — это можно будет сделать либо по достижении 20 или 45 лет, либо добровольно.
Обновлено в 08:04
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Россия рассчитывает согласовать с Данией «Северный поток — 2» осенью
Россия рассчитывает на согласие Дании на заявку по «Северному потоку — 2» примерно в октябре, заявил представитель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.
Обновлено в 09:50
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Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
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Политика
Путин подписал закон о размере призового фонда лотереи
Владимир Путин подписал закон, которым предлагается установить предельный размер призового фонда лотереи по отношению к выручке от ее проведения.
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Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
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В Белоруссии задумались над разрывом Союзного договора
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Бывший участник «Дома-2» погиб на Украине
Щербаков прославился благодаря участию в шоу «Дом-2», «Прожарка» и «Импровизация ведущих».
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Медведчук рассказал Путину, как представил в ЕП мирный план по Донбассу
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Обновлено в 09:55
Политика
Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады
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Европарламент призвал Россию отпустить украинских моряков
Европарламент призвал власти РФ без промедлений и каких-либо условий отпустить задержанных граждан Украины, в том числе 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, говорится в пресс-релизе ЕП.
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