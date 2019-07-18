Экономика
Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 летРБК 04:23
Компания Netflix отчиталась о сокращении числа подписчиков на территории Соединенных Штатов. Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек. В предыдущем квартале этот показатель составлял 60,23 млн.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:48, Вашингтон
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Авто
Компания Renault захотела собирать электромобили в России
Обновлено в 04:10
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
Общество
ЕСПЧ постановил лишить соратников Саакашвили прав на «Рустави 2»
Страсбургский суд по правам человека подтвердил решения грузинских судебных инстанций в отношении компании «Рустави 2», права на которую оспаривал бизнесмен Кибар Халваши, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 04:41
Космос
В США предрекли провал российской «Федерации»
«Роскосмос» не успеет в намеченные сроки запустить пилотируемый космический корабль «Федерация», полагает редактор ArsTechnica Эрик Бергер.
Обновлено вчера в 20:55
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Политика
Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе
ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).
Обновлено вчера в 04:37
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым
Опубликован первый ролик сериала "Обитель" по роману Захара Прилепина, который выйдет на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Антонов заявил о визовой войне США против России
Соединенные Штаты развязали визовую войну против России. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
В Дагестане четыре человека утонули в море
Обновлено в 02:34
Кино
Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров
Обновлено вчера в 13:16
Политика
Зеленский поручил упростить получение украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать механизм упрощенного получения гражданства этническими Украинцами из других стран, об этом лидер страны сообщили на официальной странице в Facebook.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07
Гаджеты
В сети появилось видео с реальными макетами iPhone 11
Обновлено вчера в 07:09
Политика
Помощники Зеленского планируют добиться переговоров с Путиным
Команда президента Украины Владимира Зеленского планирует добиться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:19
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Больше россиян стали со скепсисом относиться к высшему образованию
По данным ВЦИОМ, россияне стали гораздо чаще приходить к выводу, что отсутствие диплома о высшем образовании вовсе не означает обречённость на низкооплачиваемую и непрестижную работу: в 2008 году так считала половина сограждан (50%), в настоящее время в этом уверены 65% респондентов.
Обновлено в 03:55
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение Face App, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Общество
В Минздраве рассказали о безвредности пальмового масла
По словам Тутельяна, изначально очищенное пальмовое масло из-за своего хорошего жирнокислотного состава использовалось для производства молока для детского питания, чтобы сбалансировать жирнокислотный состав.
Обновлено в 04:06
Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2»
Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено вчера в 18:14
Технологии
В России начнут производить надувные здания
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
Главу магаданской «Юнармии» уволили за домогательства к школьнице
Главу магаданского отделения «Юнармии» и специалиста по работе с молодежью Павла Подпорина уволили за домогательства к школьнице, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 04:10
Энергетика
Reuters узнал о плане «Транснефти» по продаже «грязной» нефти
«Транснефть» планирует со следующей недели начать подмешивать нефть с высоким содержанием хлорорганики в чистые потоки, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Обновлено вчера в 22:36
Кино
Актер Валерий Афанасьев госпитализирован в Москве
Обновлено в 05:32
Политика
Путин и Лукашенко остановились на острове Коневец
По пути из Валаама в Санкт-Петербург президенты России и Белоруссии сделали остановку на острове Коневец на западе Ладожского озера.
Обновлено вчера в 16:04