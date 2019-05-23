Общество
Количество овощей с нитратами в России вырослоГазета.Ru 02:31
Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Общество
Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани
По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Петербурге неизвестный похитил из храма золотые изделия
Неизвестный взломал дверь храма на Госпитальной улице в Пушкинском районе Петербурга и похитил оттуда около 400 граммов золотых изделий.
Обновлено в 04:58
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Транспорт
Порог превышения скорости снизят в городах
Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Экономика
Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Наука
Усы в 16 раз снижают риск развития онкологического заболевания
Специалисты из Канзаса пришли к выводу, что у мужчин, носящих усы толщиной не менее 9 мм, риск развития рака на нижней губе в 16 раз меньше, чем у тех, кто не имеет достаточной растительности на лице.
Обновлено в 03:53
Культура
Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:32
Экономика
Глава ЦБ выступила против запрета микрофинансирования
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что в России нельзя запрещать микрофинансирование, так как это приведет к увеличению количества нелегальных кредиторов.
Обновлено в 04:33
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Гаджеты
Китаец обманул Apple, обменяв 1,5 тысячи подделок на настоящие iPhone
Гражданин Китая, проживающий в США, смог обмануть корпорацию Apple на 895 тысяч долларов.
Обновлено в 04:50
Экономика
Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes
Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.
Обновлено в 04:12
Экономика
Четыре российских банка вошли в топ крупнейших эквайеров Европы
Четыре российских банка (Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк и Альфа-банк) по итогам 2018 года вошли в топ-20 европейских банков-эквайеров по объему транзакций в интернете и через мобильные терминалы.
Обновлено в 01:43
Политика
Миссия МВФ досрочно покидает Украину
Прибывшая накануне в Киев на двухнедельную работу по оценке реформ миссия Международного валютного фонда досрочно возвращается в США, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 04:15
Хоккей
Сборная России встретится с США в четвертьфинале ЧМ-2019
Матч сборных России и США состоится сегодня, 23 мая, в 19:15 по челябинскому времени.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Появилось видео с места смертельного пожара в Кузбассе
Обновлено в 03:34
Энергетика
Цены на нефть упали за день почти на 2%
Цены на нефть марки Brent за день упали на 1,98%. Стоимость июньских фьючерсов, по данным на 22:47 мск, составляет $70,72.
Обновлено вчера в 16:27
Шоу-бизнес
Потап и Настя подтвердили свадьбу
Украинские поп-исполнители Потап и Настя подтвердили, что поженятся 23 мая.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Водителя автобуса, попавшего в ДТП в Тоскане, арестовали
Обновлено в 04:16
Религия
Мэр Екатеринбурга не хочет убирать сквер из списка площадок для храма
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что не готов вычеркивать сквер у Театра драмы из списка голосования по выбору площадки для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 04:55
Происшествия
На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв
Обновлено в 04:37
Общество
Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек
В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.
Обновлено вчера в 13:46
Общество
Егор Крид задолжал налоговой 300 тысяч
Обновлено в 03:59
Экономика
Набиуллина: с 2025 года выплаты пенсий превысят поступления
Набиуллина сообщила, что начиная с 2025 года выплаты пенсий превысят поступления в пенсионный фонд.
Обновлено вчера в 20:31
Политика
В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР
Обновлено вчера в 17:34