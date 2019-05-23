Количество овощей с нитратами в России вырослоГазета.Ru 02:31

Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась. Об этом сообщает РИА "Новости".

Количество овощей с нитратами в России выросло

Происшествия СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.

Происшествия В Петербурге неизвестный похитил из храма золотые изделия Неизвестный взломал дверь храма на Госпитальной улице в Пушкинском районе Петербурга и похитил оттуда около 400 граммов золотых изделий.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Транспорт Порог превышения скорости снизят в городах Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.

Экономика Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.

Наука Усы в 16 раз снижают риск развития онкологического заболевания Специалисты из Канзаса пришли к выводу, что у мужчин, носящих усы толщиной не менее 9 мм, риск развития рака на нижней губе в 16 раз меньше, чем у тех, кто не имеет достаточной растительности на лице.

Экономика Глава ЦБ выступила против запрета микрофинансирования Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что в России нельзя запрещать микрофинансирование, так как это приведет к увеличению количества нелегальных кредиторов.

Политика На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».

Экономика Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.

Экономика Четыре российских банка вошли в топ крупнейших эквайеров Европы Четыре российских банка (Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк и Альфа-банк) по итогам 2018 года вошли в топ-20 европейских банков-эквайеров по объему транзакций в интернете и через мобильные терминалы.

Политика Миссия МВФ досрочно покидает Украину Прибывшая накануне в Киев на двухнедельную работу по оценке реформ миссия Международного валютного фонда досрочно возвращается в США, сообщают "Украинские новости".

Хоккей Сборная России встретится с США в четвертьфинале ЧМ-2019 Матч сборных России и США состоится сегодня, 23 мая, в 19:15 по челябинскому времени.

Шоу-бизнес Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.

Общество Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.

Энергетика Цены на нефть упали за день почти на 2% Цены на нефть марки Brent за день упали на 1,98%. Стоимость июньских фьючерсов, по данным на 22:47 мск, составляет $70,72.

Шоу-бизнес Потап и Настя подтвердили свадьбу Украинские поп-исполнители Потап и Настя подтвердили, что поженятся 23 мая.

Религия Мэр Екатеринбурга не хочет убирать сквер из списка площадок для храма Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что не готов вычеркивать сквер у Театра драмы из списка голосования по выбору площадки для строительства храма Святой Екатерины.

Общество Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.