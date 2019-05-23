Общество

Количество овощей с нитратами в России вырослоГазета.Ru 02:31

Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Онкология в кожуре. Чем опасны нитраты в картофеле, помидорах и огурцах

Телеканал 360°07:51

Количество овощей с нитратами в России выросло

Газета.Ru02:31

Что нашел Роспотребнадзор при проверке овощей на нитраты

РИА Новости01:00

Роспотребнадзор сообщил о росте доли овощей с нитратами

Известия02:24

В России выросла доля овощей с нитратами в 2018 году

Коммерсантъвчера в 22:43

В России почти вдвое выросло количество вредных овощей

URA.Ruвчера в 21:54

Овощей с нитратами в России стало больше

News.ruвчера в 21:50
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Происшествия

Задержан криминальный авторитет в Москве

В столице задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, которого подозревают в совершении покушения на главу Волгоградской области в 2016 году.
Обновлено в 12:32
Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Второй образец транспортника Ил-112В собрали в ЦАГИ

Второй образец военно-транспортного самолета Ил-112В, в конце декабря прошлого года доставленный в ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт имени Н. Е. Жуковского), полностью собран и готов к ресурсным испытаниям.
Обновлено в 10:15
Происшествия

Суд продлил арест бывшего министра Абызова

Басманный суд продлил арест на два месяца бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в создании преступного сообщества, передает ТАСС.
Обновлено в 11:33
Политика

Вакарчук напомнил Зеленскому о последствиях референдумов

Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не перекладывать ответственность по переговорам с РФ на жителей страны.
Обновлено в 11:01
Музыка

Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 11:49
Культура

Кинозвезды высадили именные деревья на новой аллее в Севастополе

Обновлено в 10:10
Общество

Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

Обновлено в 06:00
Футбол

РФС подумает о расширении Российской премьер-лиги до 18 команд

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщает, что РФС займется вопросом возможного расширения Российской премьер-лиги с сезона-2020/21.
Обновлено в 11:22
Хоккей

Россия победила США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:26
Здоровье

Онколог рассказал, как правильно загорать

Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Хоккей

Сын Криса Челиоса стал игроком «Куньлуня»

28-летний Челиос является сыном легендарного американского защитника Криса Челиоса. Прошедший сезон он провел в АХЛ.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие

Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии

Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Появилось видео прохода американских самолетов через Петлю Маха

Обновлено в 12:13
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Финансы

Курс доллара вырос до 64,47 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 64,47 рубля.
Обновлено в 03:13
Политика

Белоруссия согласовала назначение Мезенцева послом России

Белоруссия выдала России агреман (предварительное согласие) на назначение Дмитрия Мезенцева новым послом.
Обновлено в 11:09
Здоровье

В детской больнице имени Башляевой сделали капремонт и открыли новые отделения

Обновлено в 04:33
Политика

НАТО потребовало от России уйти из Крыма

Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич в рамках заседания альянса в Брюсселе заявил, что Североатлантический альянс не признает принадлежность Крыма к России и требует Москву вывести войска с территории полуострова.
Обновлено вчера в 23:28
Экономика

Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей

"Правительство России одобрило законопроект, который позволит получать выплаты на первого и второго детей большему числу семей", - сообщил Топилин, слова которого приводит пресс-служба.
Обновлено в 07:51
Здоровье

Уникальную операцию на щитовидной железе провели сегодня в Пскове

Уникальную операцию на щитовидной железе провели сегодня в Пскове в областной клинической больнице.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие

Россия направит своих военных специалистов в Республику Конго

Россия и Республика Конго договорились о направлении российских военных специалистов в эту страну, соответствующий контракт был подписан в четверг по итогам российско-конголезских переговоров, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 11:56
Политика

Минюст Украины потребовал уволить главу администрации Зеленского

Замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что ведомство вносит в люстрационный реестр главу администрации президента Андрея Богдана, которого назначил на эту должность Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:43
Гаджеты

Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone

Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 06:29
Авто

Skoda представила обновленный Superb 2020

Компания Skoda представила обновленное семейство Superb. Флагманские лифтбек и универсал дебютировали на закрытом мероприятии в Словакии.
Обновлено в 09:39
Политика

Рогозин сообщил о планах ряда стран закупить ракетные двигатели РД-120 у России

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе выступления в МГУ заявил, что ряд стран обратились к России с предложением по закупкам ракетных двигателей РД-120.
Обновлено в 12:11
Хоккей

Сборная Канады сравняла счёт со Швейцарией за 0,3 секунды до сирены

Сборная Канады успела сравнять счёт в концовке третьего периода матча со Швейцарией в четвертьфинале чемпионата мира.
Обновлено в 12:39
Финансы

Акции ВТБ взлетели более чем на 10% на новости о дивидендах

Стоимость бумаг ВТБ, по данным Мосбиржи, выросла более чем на 10%, обновив максимум с ноября 2018 года.
Обновлено в 12:13
Политика

Чистая российская нефть начнет поступать в Польшу 9-10 июня

Чистая нефть по нетфепроводу "Дружба" начнет поступать в Польшу и далее в Германию 9-10 июня, такой технический план был согласован на встрече представителей компаний "Транснефть" и польских PERN, Orlen и Lotos, прошедшей в четверг в Варшаве, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.
Обновлено в 11:30
Футбол

«Манчестер Сити» опроверг возможность ухода Гвардиолы в «Ювентус»

«Манчестер Сити» опроверг информацию, согласно которой главный тренер команды Хосеп Гвардиола присоединится к «Ювентусу» нынешним летом.
Обновлено в 09:49
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