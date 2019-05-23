Количество овощей с нитратами в России вырослоГазета.Ru 02:31

Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась. Об этом сообщает РИА "Новости".

Количество овощей с нитратами в России выросло

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