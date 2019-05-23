Общество
Количество овощей с нитратами в России вырослоГазета.Ru 02:31
Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
Задержан криминальный авторитет в Москве
В столице задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, которого подозревают в совершении покушения на главу Волгоградской области в 2016 году.
Обновлено в 12:32
Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геев
За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Второй образец транспортника Ил-112В собрали в ЦАГИ
Второй образец военно-транспортного самолета Ил-112В, в конце декабря прошлого года доставленный в ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт имени Н. Е. Жуковского), полностью собран и готов к ресурсным испытаниям.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Суд продлил арест бывшего министра Абызова
Басманный суд продлил арест на два месяца бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в создании преступного сообщества, передает ТАСС.
Обновлено в 11:33
Политика
Вакарчук напомнил Зеленскому о последствиях референдумов
Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не перекладывать ответственность по переговорам с РФ на жителей страны.
Обновлено в 11:01
Музыка
Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 11:49
Общество
Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
Обновлено в 06:00
Футбол
РФС подумает о расширении Российской премьер-лиги до 18 команд
Пресс-служба Российского футбольного союза сообщает, что РФС займется вопросом возможного расширения Российской премьер-лиги с сезона-2020/21.
Обновлено в 11:22
Хоккей
Россия победила США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:26
Здоровье
Онколог рассказал, как правильно загорать
Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Хоккей
Сын Криса Челиоса стал игроком «Куньлуня»
28-летний Челиос является сыном легендарного американского защитника Криса Челиоса. Прошедший сезон он провел в АХЛ.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии
Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.
Обновлено в 11:20
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Финансы
Курс доллара вырос до 64,47 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 64,47 рубля.
Обновлено в 03:13
Политика
Белоруссия согласовала назначение Мезенцева послом России
Белоруссия выдала России агреман (предварительное согласие) на назначение Дмитрия Мезенцева новым послом.
Обновлено в 11:09
Здоровье
В детской больнице имени Башляевой сделали капремонт и открыли новые отделения
Обновлено в 04:33
Политика
НАТО потребовало от России уйти из Крыма
Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич в рамках заседания альянса в Брюсселе заявил, что Североатлантический альянс не признает принадлежность Крыма к России и требует Москву вывести войска с территории полуострова.
Обновлено вчера в 23:28
Экономика
Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей
"Правительство России одобрило законопроект, который позволит получать выплаты на первого и второго детей большему числу семей", - сообщил Топилин, слова которого приводит пресс-служба.
Обновлено в 07:51
Здоровье
Уникальную операцию на щитовидной железе провели сегодня в Пскове
Уникальную операцию на щитовидной железе провели сегодня в Пскове в областной клинической больнице.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
Россия направит своих военных специалистов в Республику Конго
Россия и Республика Конго договорились о направлении российских военных специалистов в эту страну, соответствующий контракт был подписан в четверг по итогам российско-конголезских переговоров, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 11:56
Политика
Минюст Украины потребовал уволить главу администрации Зеленского
Замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что ведомство вносит в люстрационный реестр главу администрации президента Андрея Богдана, которого назначил на эту должность Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:43
Гаджеты
Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone
Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 06:29
Авто
Skoda представила обновленный Superb 2020
Компания Skoda представила обновленное семейство Superb. Флагманские лифтбек и универсал дебютировали на закрытом мероприятии в Словакии.
Обновлено в 09:39
Политика
Рогозин сообщил о планах ряда стран закупить ракетные двигатели РД-120 у России
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе выступления в МГУ заявил, что ряд стран обратились к России с предложением по закупкам ракетных двигателей РД-120.
Обновлено в 12:11
Хоккей
Сборная Канады сравняла счёт со Швейцарией за 0,3 секунды до сирены
Сборная Канады успела сравнять счёт в концовке третьего периода матча со Швейцарией в четвертьфинале чемпионата мира.
Обновлено в 12:39
Финансы
Акции ВТБ взлетели более чем на 10% на новости о дивидендах
Стоимость бумаг ВТБ, по данным Мосбиржи, выросла более чем на 10%, обновив максимум с ноября 2018 года.
Обновлено в 12:13
Политика
Чистая российская нефть начнет поступать в Польшу 9-10 июня
Чистая нефть по нетфепроводу "Дружба" начнет поступать в Польшу и далее в Германию 9-10 июня, такой технический план был согласован на встрече представителей компаний "Транснефть" и польских PERN, Orlen и Lotos, прошедшей в четверг в Варшаве, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.
Обновлено в 11:30
Футбол
«Манчестер Сити» опроверг возможность ухода Гвардиолы в «Ювентус»
«Манчестер Сити» опроверг информацию, согласно которой главный тренер команды Хосеп Гвардиола присоединится к «Ювентусу» нынешним летом.
Обновлено в 09:49