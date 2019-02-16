Общество
Количество моногородов в России может сократитьсяБИЗНЕС Online 01:57
Согласно информации на сайте минэкономики РТ, на сегодняшний день в перечень моногородов РФ входят семь моногородов Татарстана: это Зеленодольск, Набережные Челны, Елабуга, Менделеевск, Камские Поляны, Чистополь и Нижнекамск.
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с чего всё началось
Список российских моногородов планируется пересмотреть в апреле 2019 года. Есть вероятность, что часть муниципалитетов выйдут из этого перечня, сообщила в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава Фонда развития моногородов (Моногорода.РФ) Ирина Макиева.ТАССвчера в 15:08
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Лавров резко ответил на вопрос журналистов Washington Post о Сирии
Во время Мюнхенской конференция по вопросам политики и безопасности глава МИД России Сергей Лавров осадил журналистов The Washington Post, задавших вопрос о президенте Сирии Башаре Асаде.
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Гараничев не вышел на гонку преследования в Солт-Лейк-Сити
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Малкин не спас «Питтсбург» от поражения «Калгари»
"Питтсбург Пингвинз" не сумел одержать победу над "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:05
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Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова
Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова выдвинули наиболее вероятную версию гибели туристической группы в 1959 году.
Обновлено в 04:51
Кино
Умер актер Бруно Ганц, сыгравший взбешенного Гитлера
Обновлено в 07:24
Политика
Конфликт между азербайджанцами и чеченцами исчерпан
По данным СМИ, на расширенной встрече влиятельных представителей азербайджанской и чеченской общин, где случай был признан не соответствующим реальному уровню братства и дружбы между азербайджанцами и чеченцами, конфликт был исчерпан, а напряженность сведена на нет.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
В состав ВМС США вошел корабль-невидимка
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Происшествия
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Футбол
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Обновлено в 09:33
Спорт
Четвёрка Андрианова взяла бронзу на этапе КМ по бобслею в Лейк-Плэсиде
Российские бобслеисты Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко и Руслан Самитов заняли третье место в соревнованиях четырёхместных экипажей на седьмом этапе Кубка мира в Лей-Плэсиде (США).
Обновлено в 16:28
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МЧС предупредило москвичей о гололедице и сильном ветре
МЧС предупредило жителей Москвы о гололедице и сильном ветре в ближайшие часы и до 11:00 воскресенья, 17 февраля.
Обновлено в 16:25
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Супруга Марата Башарова Елизавета подала на развод после побоев
Супруга известного телеведущего и актера Марата Башарова Елизавета подала на развод.
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Водитель перевернувшегося на «Скандинавии» грузовика погиб
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Обновлено в 15:27
Политика
Украинские журналисты пытались спровоцировать мужа Скабеевой
Журналисты украинского телеканала "Прямой" Петр Залмаев и Тарас Березовец пытались спровоцировать российского телеведущего и мужа Ольги Скабеевой Евгения Попова вопросами о защите ее чести.
Обновлено в 10:48
Транспорт
Минтранс РФ предложил повысить штрафы за нарушение ПДД
Правительству России предложено ввести штраф за превышение на 10−20 км/ч допустимой скорости движения в населенных пунктах, пишет 15 февраля «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 04:07
Происшествия
В Кривом Роге подожгли храм УПЦ
Обновлено в 12:54
Политика
Порошенко объяснил, почему Украина не может прекратить стрелять
Президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему Киев не может прекратить военные действия, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:40