Количество лайков в Instagram может стать невидимымЭкономика сегодня 07:43

Социальная сеть Instagram рассматривает вариант, при котором количество оставленных лайков будет скрыто от всех пользователей, кроме автора поста. О тестировании такой функции сообщила эксперт в области мобильных приложений Джейн Манчун Вонг, опубликовав соответствующие скриншоты.

Количество лайков в Instagram может стать невидимым

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