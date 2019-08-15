Недвижимость
Количество ипотечных сделок с жильем в Москве за месяц выросло на 20%РБК 02:36
Рост числа зарегистрированных ипотечных договоров в июле прошел на фоне снижения месячного количества сделок по ДДУ. В июле в Москве Росреестр зафиксировал двукратное падение сделок с новостройками — 5,6 тыс. регистраций против 11,6 тыс. в июне.
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Количество ипотечных договоров в Москве по итогам июля увеличилось на 19% - до 8 тыс
Агентство Москва02:25
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Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
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Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог
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Обновлено вчера в 21:32
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Минюст предупредил о новом виде телефонного мошенничества
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Эксперт назвал три самые важные для россиян характеристики смартфона
Эксперты составили список из самых распространенных привычек владельцев,наносящих вред смартфонам.
Обновлено в 02:52
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В Тульской области открывается конкурс-фестиваль «Пестрая поляна»
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Президент России Владимир Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке вслед за инфляцией.
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Как утверждает El Pais, после того, как президент "Реала" Флорентино Перес отказал Зидану в покупке полузащитника, отношения между соотечественниками ухудшились, так как наставник обещал хавбеку взять его в мадридский клуб.
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Россияне назвали размер справедливой зарплаты
Самый маленький размер справедливой зарплаты назвали опрошенные из Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани (в средней 58 тыс. рублей), Волгограда и Ярославля (59 тыс. рублей).
Обновлено в 03:40
Политика
Глава администрации Барнаула ушёл в отставку
Сегодня, 15 августа, мэр Сергей Дугин неожиданно объявил об уходе с поста главы администрации.
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Шоу-бизнес
Пугачеву оштрафуют из-за забора
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Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G
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Обновлено вчера в 23:55
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Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Обновлено вчера в 13:58