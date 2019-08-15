Недвижимость
Количество ипотечных сделок с жильем в Москве за месяц выросло на 20%РБК 02:36
Рост числа зарегистрированных ипотечных договоров в июле прошел на фоне снижения месячного количества сделок по ДДУ. В июле в Москве Росреестр зафиксировал двукратное падение сделок с новостройками — 5,6 тыс. регистраций против 11,6 тыс. в июне.
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Количество ипотечных договоров в Москве по итогам июля увеличилось на 19% - до 8 тыс
Агентство Москва02:25
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Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters.
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Правила прохождения техосмотра на территории Российской Федерации хотят ужесточить.
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Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat
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