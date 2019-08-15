Недвижимость

Количество ипотечных сделок с жильем в Москве за месяц выросло на 20%РБК 02:36

Рост числа зарегистрированных ипотечных договоров в июле прошел на фоне снижения месячного количества сделок по ДДУ. В июле в Москве Росреестр зафиксировал двукратное падение сделок с новостройками — 5,6 тыс. регистраций против 11,6 тыс. в июне.
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В Москве за 7 месяцев число ипотечных сделок выросло на 8%

РИА Новости02:26

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ТАСС04:19

Количество ипотечных сделок в Москве выросло в июле на 19%

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