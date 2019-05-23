Недвижимость

Количество ипотечных кредитов в РФ в апреле снизилось на 21%РИА Новости 02:37

Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в апреле, снизилось в годовом выражении на 21%, денежные объемы кредитования снизились на 12%. Было выдано 90,05 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 200,75 миллиарда рублей.
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