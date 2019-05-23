Недвижимость
Количество ипотечных кредитов в РФ в апреле снизилось на 21%РИА Новости 02:37
Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в апреле, снизилось в годовом выражении на 21%, денежные объемы кредитования снизились на 12%. Было выдано 90,05 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 200,75 миллиарда рублей.
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В финале квалификации French Open Самсонова сразится с чешкой Мари Бузковой.
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Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
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Происшествия
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Медведев отметил рост стабильности российского бюджета
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Происшествия
В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован
Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.
Обновлено в 06:28
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Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
Министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).
Обновлено вчера в 23:56
Гаджеты
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Политика
Казахстан может заменить российскую нефть в Белоруссии
Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что страна готова поставлять нефть в Белоруссию, сообщает РИА "Новости" По его словам, "вообще никаких проблем нет", так как нефти и нефтепродуктов в стране "предостаточно", однако сначала нужно обсудить этот вопрос с Россией.
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Общество
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Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его высказывании о жителях Екатеринбурга, которых ведущий телеканала «Россия-1» назвал «наследниками бесов».
Обновлено в 06:01
Политика
Кремль пообещал не вмешиваться в ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Кремль продолжать свою «миротворческую миссию» в ситуации со строительством собора святой Екатерины в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геев
Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
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Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Политика
В ЕС начинаются выборы в Европарламент
В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшее процесс своего выхода из ЕС.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Суд снял арест со счетов Алексея Навального
Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты блогера Алексея Навального о снятии с его счетов и ценных бумаг ареста, наложенного во время расследования дела компании "Ив Роше".
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Певица Ани Лорак впервые рассказала о своей жизни после развода
Ани Лорак во время организованной премии под названием «Topical Style Awards 2019» впервые после развода с Муратом Налчаджиоглу рассказала о своей жизни.
Обновлено в 04:22
Технологии
Ford представил робота-разносчика для беспилотной службы доставки
Американская компания «Ford Motor» заключила соглашение со стартап-компанией «Agility Robotics», в рамках которого были спроектированы и изготовлены первые прототипы беспилотных роботов, которые будут использоваться службами доставки товаров населению, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Житель Ростовской области сжёг заживо двух детей и беременную девушку
Следственными органами Следственного комитета РФ по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя станицы Егорлыкской, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «г», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч.2 ст. 167 УК РФ (уничтожение имущества).
Обновлено в 03:45