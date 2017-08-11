Недвижимость
Количество ипотечных договоров в Москве в июле выросло на 19%Интерфакс 02:44
"Управлением Росреестра по Москве в июле зарегистрировано 8 015 договоров ипотечного жилищного кредитования – на 19% больше июня, когда было оформлено 6 745 ипотек", - отметили в пресс-службе.
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Количество ипотечных договоров в Москве по итогам июля увеличилось на 19% - до 8 тыс
Агентство Москва02:25
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