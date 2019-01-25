Экономика
Количество фальшивых денег в России в 2018 году снизилось на 15%ТАСС 05:26
Количество поддельных денег в России в 2018 году снизилось на 15% - до 38,5 тыс. фальшивых банкнот, сообщается в пресс-релизе Банка России. Чаще всего, по данным ЦБ, подделывали банкноты крупных номиналов. Так, в прошлом году было выявлено 27,8 тыс. поддельных пятитысячных купюр.
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За год 2018 год в России было обнаружено 38,5 тыс. поддельных купюр, при этом в общем количество поддельных денег в российской банковской системе за год снизилось на 15%, сообщается на сайте ЦБ.Коммерсантъ07:32
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