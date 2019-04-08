Экономика

Количество ИП в России впервые превысило количество компанийКоммерсантъ 02:07

По состоянию на 7 апреля в России действует 4,014 млн индивидуальных предпринимателей (ИП). Количество юрлиц при этом составило 2,6 млн, сообщает агентство «Федеральная служба информации».
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Число ИП в России впервые превысило число компаний

Известия02:13

Эксперт объяснил стремление бизнеса к ИП

REGNUM07:40

В России ИП стало больше, чем компаний

Телеканал 360°02:41

Дело миллионов

Российская газета11:04

Количество ИП в России впервые превысило количество компаний

Коммерсантъ02:07

В России количество ИП впервые превысило число компаний

БИЗНЕС Online01:45

Количество ИП впервые превысило число юрлиц

Право.ру03:07
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Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

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Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко

Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
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Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста

Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Неизвестные забросали мусором памятник воинам Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), который располагается в парке «Молодёжный» в Харькове.
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В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
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«Ахмат» в гостях обыграл «Оренбург»

Оренбург на своем поле принимал Ахмат. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1.
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Пострадавшим при пожаре в «Зимней вишне» выплатят по 400 тыс. рублей

Обновлено в 09:37
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В Подмосковье к концу недели ожидается похолодание и снег

В Московской области к концу недели ожидается похолодание до -4 °С, понижение температуры будет сопровождаться ветром и небольшим снегопадом, рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
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«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Политика

Путин заявил о важности сохранения свободного интернета

Интернет должен оставаться свободным, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и организаторам десятого Российского форума по управлению интернетом, открывшегося в понедельник.
Обновлено в 03:08
Транспорт

Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля

Тарифы на проезд по платным участкам трассы М-4 "Дон" будут скорректированы с 15 апреля.
Обновлено в 10:27
Здоровье

Детские онкологи подсчитали случаи рака по регионам России

По сведениям эксперта, меньше всего детской онкологии зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Республике Хакасия, Оренбургской области, Республике Карелия, Мурманской, Рязанской и Тульской областях: 10 и меньше онкобольных детей на 100 тысяч несовершеннолетних.
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Политика

Медведев назначил нового главу Роструда

Главой Федеральной службы по труду и занятости стал Михаил Иванков, ранее занимавший должность заместителя в этом ведомстве.
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Происшествия

Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший

На месте обрушения цеха завода "Дзержинскхиммаш" в Нижегородской области найдено тело второго погибшего.
Обновлено в 12:45
Здоровье

В Москве удвоилось число эндопротезирований шейки бедра у пожилых

Травматологи в столице разработали систему лечения пациентов с переломами шейки бедренной кости "Перелом бедра 60+", в основе которой - неотложное эндопротезирование и своевременная реабилитация пациента.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес

Молодой любовник 55-летней актрисы Натальи Лапиной оказался аферистом

Обновлено в 11:33
Здоровье

Росздравнадзор поставил под вопрос компетентность министра Цветкова

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения провела внеплановую проверку и раскритиковала работу свердловского министра Андрея Цветкова и его подчиненных.
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Спорт

Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг

Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
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Кино

В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
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Манул Московского зоопарка проходит лечение из-за проблем с глазами

Обновлено в 10:07
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Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

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Медведева вернулась в Москву. Ждем Загитову

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Наука

В национальном парке США нашли питона весом более 63 килограммов

В американском национальном парке Биг-Сайпресс обнаружили огромного питона, длина тела которого составляла пять метров.
Обновлено вчера в 10:27
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Обновлено вчера в 17:14
Футбол

Жена Мамаева: «„Краснодар“ не может разорвать контракт с Пашей»

Футбольный клуб "Краснодар" не может разорвать трудовое соглашение с одиозным полузащитником Павлом Мамаевым, который в данный момент находится в московском СИЗО, - такое мнение высказала жена футболиста Алана.
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Общество

Суд над Гамидовым и Юсуфовым состоится в Москве

Хасавов намерен обжаловать это решение в апелляционной коллегии надзорного органа в течение 10 дней.
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Футбол

Нападающий ПСЖ отметился невероятным промахом в матче со «Страсбургом»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПСЖ сыграл вничью со «Страсбургом» в матче 31-го тура чемпионата Франции со счётом 2:2. Шупо-Мотинг всё-таки отметился забитым голом.
Обновлено в 07:59
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Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов

«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
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