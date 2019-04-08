Экономика
Количество ИП в России впервые превысило количество компанийКоммерсантъ 02:07
По состоянию на 7 апреля в России действует 4,014 млн индивидуальных предпринимателей (ИП). Количество юрлиц при этом составило 2,6 млн, сообщает агентство «Федеральная служба информации».
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Шоу-бизнес
После развода Марат Башаров отдал квартиру бывшей жене
21 марта 2019 года Марат Башаров развелся со своей супругой Елизаветой. Впрочем, на этом скандальная история их разрыва не закончилась.
Обновлено в 12:53
Политика
Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».
Обновлено вчера в 20:33
Политика
Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко
Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
Общество
Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Памятник УПА в Харькове забросали мусором
Неизвестные забросали мусором памятник воинам Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), который располагается в парке «Молодёжный» в Харькове.
Обновлено в 10:28
Политика
В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Футбол
«Ахмат» в гостях обыграл «Оренбург»
Оренбург на своем поле принимал Ахмат. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1.
Обновлено в 11:53
Общество
В Подмосковье к концу недели ожидается похолодание и снег
В Московской области к концу недели ожидается похолодание до -4 °С, понижение температуры будет сопровождаться ветром и небольшим снегопадом, рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
Обновлено в 06:59
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Политика
Путин заявил о важности сохранения свободного интернета
Интернет должен оставаться свободным, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и организаторам десятого Российского форума по управлению интернетом, открывшегося в понедельник.
Обновлено в 03:08
Транспорт
Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля
Тарифы на проезд по платным участкам трассы М-4 "Дон" будут скорректированы с 15 апреля.
Обновлено в 10:27
Здоровье
Детские онкологи подсчитали случаи рака по регионам России
По сведениям эксперта, меньше всего детской онкологии зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Республике Хакасия, Оренбургской области, Республике Карелия, Мурманской, Рязанской и Тульской областях: 10 и меньше онкобольных детей на 100 тысяч несовершеннолетних.
Обновлено в 06:16
Политика
Медведев назначил нового главу Роструда
Главой Федеральной службы по труду и занятости стал Михаил Иванков, ранее занимавший должность заместителя в этом ведомстве.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший
На месте обрушения цеха завода "Дзержинскхиммаш" в Нижегородской области найдено тело второго погибшего.
Обновлено в 12:45
Здоровье
В Москве удвоилось число эндопротезирований шейки бедра у пожилых
Травматологи в столице разработали систему лечения пациентов с переломами шейки бедренной кости "Перелом бедра 60+", в основе которой - неотложное эндопротезирование и своевременная реабилитация пациента.
Обновлено в 09:51
Здоровье
Росздравнадзор поставил под вопрос компетентность министра Цветкова
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения провела внеплановую проверку и раскритиковала работу свердловского министра Андрея Цветкова и его подчиненных.
Обновлено в 12:52
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
Обновлено в 08:23
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Спорт
Медведева вернулась в Москву. Ждем Загитову
Обновлено в 13:00
Наука
В национальном парке США нашли питона весом более 63 килограммов
В американском национальном парке Биг-Сайпресс обнаружили огромного питона, длина тела которого составляла пять метров.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено вчера в 17:14
Футбол
Жена Мамаева: «„Краснодар“ не может разорвать контракт с Пашей»
Футбольный клуб "Краснодар" не может разорвать трудовое соглашение с одиозным полузащитником Павлом Мамаевым, который в данный момент находится в московском СИЗО, - такое мнение высказала жена футболиста Алана.
Обновлено в 11:44
Общество
Суд над Гамидовым и Юсуфовым состоится в Москве
Хасавов намерен обжаловать это решение в апелляционной коллегии надзорного органа в течение 10 дней.
Обновлено в 12:47
Футбол
Нападающий ПСЖ отметился невероятным промахом в матче со «Страсбургом»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПСЖ сыграл вничью со «Страсбургом» в матче 31-го тура чемпионата Франции со счётом 2:2. Шупо-Мотинг всё-таки отметился забитым голом.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19