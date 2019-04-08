Экономика

Количество ИП в России впервые превысило количество компанийКоммерсантъ 02:07

По состоянию на 7 апреля в России действует 4,014 млн индивидуальных предпринимателей (ИП). Количество юрлиц при этом составило 2,6 млн, сообщает агентство «Федеральная служба информации».
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Дело миллионов

Российская газета11:04

Эксперт объяснил стремление бизнеса к ИП

REGNUM07:40

Количество ИП впервые превысило число юрлиц

Право.ру03:07

Число ИП в России впервые превысило число компаний

Известия02:13

Количество ИП в России впервые превысило количество компаний

Коммерсантъ02:07

В России количество ИП впервые превысило число компаний

БИЗНЕС Online01:45

В России ИП стало больше, чем компаний

Телеканал 360°02:41
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Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Обновлено в 08:59
Происшествия

Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший

На месте обрушения цеха завода "Дзержинскхиммаш" в Нижегородской области найдено тело второго погибшего.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие

Авиаудар по аэропорту в Триполи попал на видео

Обновлено в 13:16
Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля

Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Общество

Коллективный иск сторонников Соболь к «Конкорду» потерпел крах

Московский суд провел предварительные слушания по иску сторонников активистки ФБК Любови Соболь к компании «Конкорд», которая принадлежит бизнесмену из Петербурга Евгению Пригожину.
Обновлено в 14:39
Происшествия

Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено в 08:24
Политика

Бастрыкин раскрыл применяемую в СК методику вычисления лжи

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал о применении уникальной методики вычисления лжи, которую наработали эксперты СК.
Обновлено в 13:07
Происшествия

В ГИБДД назвали самые опасные для водителей регионы России

В российской Госавтоинспеции составили список самых опасных и безопасных регионов для водителей и пешеходов.
Обновлено в 00:34
Энергетика

Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторное топливо не обсуждалось с нефтяными компаниями.
Обновлено в 05:02
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:29
Политика

Россия и Турция отменят визы для водителей

В своем выступлении российский лидер отметил, что для двусторонних отношений РФ и Турции характерен высокий уровень туристических обменов, и в Москве ценят внимание, которое "турецкие власти уделяют безопасности и комфортному пребыванию россиян", в связи с чем существует нацеленность на последовательное смягчение визового режима.
Обновлено в 13:05
Экономика

ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России

Зарубежные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, изъяли вложения на $22,4 млрд, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь $15,9 млрд, в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет.
Обновлено в 13:44
Политика

Трамп приказал уволить главу Секретной службы США

Президент США Дональд Трамп приказал уволить главу Секретной службы США Рэндольфа Аллеса. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 13:59
Наука

Компонент перца чили замедлил развитие рака легких

Обновлено в 06:22
Авто

Volkswagen показал обновленный фургон Transporter T6.1

Вслед за пассажирским Multivan компания Volkswagen представила рестайлинговый фургон Transporter T6.1.
Обновлено в 11:57
Футбол

Головин: «Если бы кинул Слуцкому в лицо пиццу, закончил бы с футболом»

Полузащитник "Монако" Александр Головин в интервью YouTube-каналу "Красава" поделился впечатлениями от игры с Сеском Фабрегасом.
Обновлено в 13:11
Общество

Мединский прокомментировал изменение меры пресечения Серебренникову

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал решение Московского городского суда об изменении меры пресечения режиссёру Кириллу Серебренникову на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Обновлено в 14:06
Здоровье

На Кубани онкологи удалили пациенту две опухоли одновременно

Обновлено в 03:13
Энергетика

«Газпром» видит в СПГ источник потерь бюджета

СПГ с проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ» вытеснял газ «Газпрома» с европейского рынка в 2018 году, считают в монополии: из-за этого бюджет недополучил 30 млрд руб. налогов и экспортной пошлины.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Макгрегор подрался в ирландском баре

Обновлено в 14:01
Общество

Вильфанд заявил о возвращении морозов в выходные в Москве

После 12 апреля ночная температура в столичном регионе может опуститься до отрицательных значений, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие

Украинский военный рассказал, как погибла пулеметчица «Ведьма»

Один из украинских военнослужащих с позывным «Шахтер» сообщил, что боевики ВСУ с позывными «Ведьма» и «Дед» погибли якобы после взрыва снаряда миномета калибром 152 миллиметра.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес

Кети Топурия снова встречается с Гуфом

Певица Кети Топурия, разорвавшая в прошлом году отношения с Алексеем Долматовым, известным под псевдонимом Гуф, вновь стала встречаться с бывшим возлюбленным.
Обновлено в 09:15
Происшествия

ПФР после перерасчета пенсии доплатил уральцу 370 тыс. рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) в Свердловской области доплатил жителю Туринского района Николаю Васильеву 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие

Полет российских «Калибров» в Сирии попал на видео

В Сирии сумели заснять на видео полёт, предположительно, российских крылатых ракет «Калибр» во время удара по боевикам в провинции Идлиб.
Обновлено в 10:56
Экономика

ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты

Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Бывшая ведущая «Спокойной ночи, малыши!» рассказала об убийстве сына

Обновлено в 14:32
Кино

Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда

Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Политика

ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского

Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие

Военные отвергли обвинения екатеринбургской мэрии в порче площади

Работники Центрального военного округа в Екатеринбурге прокомментировали обвинение мэрии в порче дорог и площадей в городе.
Обновлено в 04:53
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