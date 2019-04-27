Экономика
Количество DDoS-атак на Сбербанк выросло почти вдвоеКрасная весна 11:27
Почти в два раза выросло количество крупных DDoS-атак на системы Сбербанка РФ, 27 апреля заявил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов. В течение 1 квартала 2019 года банк отразил уже более 40 массивных DDoS-атак, их количество увеличилось примерно вдвое, сообщил Кузнецов.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 12:23, Ашберн
Музыка
В шоу «Голос. Дети» победила дочь Алсу
Обновлено вчера в 17:45
Авто
Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили
В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
Обновлено в 12:12
Религия
Спецборт с Благодатным огнём вылетел в Россию
Обновлено в 12:00
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.
Обновлено в 11:51
Общество
В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации
Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 09:01
Шоу-бизнес
Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур
Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Иранский дрон заснял в деталях авианосец США
Иранский беспилотник смог заснять с близкого расстояния авианосец США в Персидском заливе, сообщает агентство Тасним.
Обновлено в 11:49
Авто
Какой цвет авто на самом деле самый выгодный?
Фото: bumerstyle.ru Посмотрев, какие авто ездят по нашим улицам, мы можем сделать вывод, какие из них чаще покупают, какие самые любимые и востребованные в нашей стране.
Обновлено в 09:26
Спорт
Британский бегун обвинил всех легкоатлетов в применении допинга
Британский бегун Гай Лермонт заявил, что большинство легкоатлетов принимают запрещенные препараты.
Обновлено в 11:16
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Хоккей
Главный тренер «Авангарда» Хартли не пускал допинг-офицеров к Зернову
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на отчёт инспектора допинг-контроля, во время финальной серии КХЛ главный тренер «Авангарда» Боб Хартли пытался не пустить допинг-офицеров к игроку своей команды Денису Зернову.
Обновлено в 12:17
Политика
Скончался экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Как пишет информационное агентство «Хакасия», смерть Лебедя наступила в больнице в результате внутреннего кровоизлияния.
Обновлено в 11:27
Общество
СМИ: к накрутке голосов за дочь Алсу могут быть причастны военные
Несколько telegram-каналов сообщили, что отец конкурсантки супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов прислал в воинские части Екатеринбурга три тысячи сим-карт, с которых отправлялись голоса.
Обновлено в 09:39
Космос
Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 мая
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с кораблем Dragon и грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесен на 1 мая.
Обновлено в 11:11
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана
Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата - Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 11:22
Кино
Скончалась актриса Элина Быстрицкая
Умерла актриса театра и кино, Народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.
Обновлено вчера в 03:41
Музыка
Марина выпустила любовь и страх
В каждой части – равное количество треков, но если в первую вошел дуэт с Clean Bandit и Луисом Фонси "Baby", то во вторую – лишь сольные вещи Марины.
Обновлено в 09:35
Музыка
Баста записал гимн для «Гонки героев»
Василий Вакуленко, известный как Баста, записал песню для «Гонки героев». Она станет официальным гимном забегов на полосе препятствий.
Обновлено в 03:00
Общество
Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола
В поселке Шонгуй (Кольский район, Мурманская область) во время ледохода на реке Кола снесло временный мост, который был построен Северным флотом и соединял две части поселка на разных берегах.
Обновлено в 06:35
Авто
На рынке России может появиться новый внедорожник Isuzu MU-X
Автомобильный производитель Isuzu из Японии в настоящий момент рассматривает возможность начала продаж нового внедорожника MU-X на территории России.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
В «Красном треугольнике» спасатели тушат чердак
Обновлено в 10:49
Гаджеты
Утечка показала возможный дизайн платы видеокарты AMD Navi
На китайских форумах появились фото, которые, как утверждается, демонстрируют части печатной платы будущей видеокарты с графическим чипом Navi.
Обновлено в 09:27
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Шестилетний мальчик умер после катания с горки
Обновлено в 10:24
Религия
Готовящимся к Пасхе напомнили, как себя вести в Великую субботу
Все с трепетом ждут воскресного праздника – Пасху. Для воцерквленного человека сегодня главное – участие в богослужениях Великой субботы.
Обновлено в 06:35
Политика
Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте
Обновлено в 08:59