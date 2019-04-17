Футбол
Колено Кокорина могут заменить на искусственноеМатч ТВ 04:09
Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, что ее подзащитного продолжают мучить боли в правом колене, на котором он 16 марта 2018 года перенес операцию в связи с разрывом крестообразных связок.
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Авто
Nissan выпустит юбилейную спецверсию спортивного купе 370Z
Обновлено вчера в 17:20
Политика
Американский дипломат сделал прогноз о судьбе курдских отрядов в Сирии
Главными исполнителями американской воли в Сирии остаются курдские группировки, судьба которых беспокоит автора.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице, пишут СМИ
Экс-форвард казанского "Ак Барса" Дмитрий Обухов подозревается в избиении девушки на улице, сообщает "Спорт Бизнес Online" со ссылкой на слова пострадавшей.
Обновлено в 06:06
Игры
Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg
Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухмановых из Вологды.
Обновлено в 04:52
Политика
Турции не удалось согласовать с США закупку российских С-400
Обновлено в 01:32
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Политика
Команда Порошенко приготовилась к бегству
Медиаэксперт в целом согласен, что речь уже идет о массовом бегстве из команды Порошенко.
Обновлено в 07:38
Политика
В Кремле оказались не в курсе возможного ухода Матвиенко из Совфеда
Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в госструктурах сообщила, что в ближайшие месяцы спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко может покинуть свой пост и возглавить другую структуру, а наиболее вероятный кандидат на ее место - глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Экономика
Санкционные госкомпании могут платить дивиденды менее 50% прибыли
Санкционные ограничения могут быть основанием для выплаты дивидендов в размере менее 50% от прибыли, рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
Столица Ливии попала под ракетный обстрел
Обновлено вчера в 23:55
Хоккей
Кубок Гагарина побывает в Омске
Обновлено в 05:34
Экономика
В России расширят список семей, получающих выплаты за первенца
Медведев напомнил, что с прошлого года родители получают ежемесячные выплаты при рождении первенца, если их доход не превышает 1,5 прожиточного минимума (10 444 рубля).
Обновлено в 07:01
Спорт
Евгения Медведева анонсировала музыку новой короткой программы
Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира, в своем инстаграме представила музыку для своей новой короткой программы на новый сезон.
Обновлено в 04:34
Энергетика
Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не уведомит граждан страны о том, что цены на газ с 1 мая повышаться не будут.
Обновлено в 06:35
Футбол
Восьмилетний болельщик: «Дорогой Лео Месси, подари мне футболку, пока ты не вернулся в космос»
Во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" (3:0) на трибунах появился плакат с просьбой к нападающему каталонской команды Лионелю Месси.
Обновлено вчера в 17:11
Хоккей
Евгений Малкин: «Давно не играл за сборную. Буду ждать звонка»
Хоккеист признался, что давно не выступал за национальную сборную.
Обновлено в 08:14
Политика
Порошенко обещает в июне добиться ввода миротворцев в Донбасс
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко обещает, что на встрече в «нормандском формате», которая, по его словам, может состояться в начале июня, он, в случае своего переизбрания на пост президента Украины, добьётся решения о введении миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбасс.
Обновлено вчера в 14:18
Авто
УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник
Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.
Обновлено в 06:34
Авто
Новый седан Cadillac CT5 рассекречен полностью
В марте новенький Cadillac CT5 отпраздновал виртуальную премьеру, а теперь пришёл черёд реальной в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 12:48
Авто
Транспортный налог 2019. Какие изменения ждут автовладельцев
В этом году российских автомобилистов ждет изменение в части транспортного налога. Так, владельцев угнанных машин освободили от его уплаты.
Обновлено в 01:45
Авто
Hyundai Creta нового поколения представлен официально
Южнокорейский бренд Hyundai привёз на Шанхайский автосалон новую модель, которая идентична кроссоверу Creta.
Обновлено вчера в 06:30
Экономика
Банкам могут запретить замораживать счета россиян
Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности.
Обновлено вчера в 18:30
Общество
В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти
Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Ребёнок на поводке в метро Новосибирска: ищут мать и автора ролика
Жители Новосибирска активно обсуждают ролик, на котором видно, как женщина ведёт ребёнка на поводке по новосибирскому метрополитену.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам
По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.
Обновлено в 05:16
Экономика
Morgan Stanley в I квартале сократил чистую прибыль на 9%
Консолидированная чистая выручка Morgan Stanley по итогам отчетного периода составила 10,286 миллиарда долларов, сократившись в годовом выражении на 7%. Между тем аналитики ждали значения прибыли на акцию в размере 1,17 доллара, а выручки — 9,91 миллиарда долларов.
Обновлено в 07:23
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об угрозе полной остановки транзита Россией
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью ТСН заявил, что Россия может полностью остановить транзит голубого топлива через Украину.
Обновлено в 04:40