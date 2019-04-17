Футбол

Колено Кокорина могут заменить на искусственноеМатч ТВ 04:09

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, что ее подзащитного продолжают мучить боли в правом колене, на котором он 16 марта 2018 года перенес операцию в связи с разрывом крестообразных связок.
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Колено Кокорина могут заменить на искусственное

Матч ТВ04:09

Колено Кокорина могут заменить на искусственное

Sportbox.RU04:09

Адвокат заявила в Мосгорсуде, что Кокорину грозит инвалидность

ФАН03:45

Адвокат Кокорина отметила угрозу замены колена игрока на искусственное

Газета.Ru03:10

Адвокат Кокорина: «Если так будет продолжаться, то колено придется менять на искусственное»

Sport24.ru02:53
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Наука

Определен признак скорой преждевременной смерти

Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Происшествия

В Башкирии полиция проверит факт избиения пенсионерки учителем

В селе Прибельский Кармаскалинского района разгорелся скандал: одна из сельчанок обвинила в избиении ее 78-летней матери учительницу местной школы.
Обновлено в 04:41
Общество

Писатель Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе

Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в горбольницу Уфы, сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Обновлено в 04:44
Происшествия

ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в Челябинске

В "Ростехе" РИА Новости подтвердили информацию об обысках в СКБ "Турбина", которое входит в структуру госкорпорации.
Обновлено в 02:46
Технологии

Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухманов из Вологды.
Обновлено в 04:52
Политика

Госдума окончательно приняла «закон об изоляции Рунета»

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает создание инфраструктуры на случай изоляции российского сегмента интернета от мирового.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия

Тельман Исмаилов попал под уголовное преследование в Швейцарии

В банке утверждают, что в Швейцарии могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство Исмаилова и не возвращенных кредитору.
Обновлено в 03:25
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Авто

Названы любимые автомобили молодых россиян

Российский автомобильный онлайн-сервис Autospot.ru выяснил, какие автомобильные бренды предпочитают россияне в возрасте от 18 до 24 лет, когда покупают свою первую машину.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе

Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 03:50
Общество

ФАС заинтересовалась призывом «брать в рот за копейки»

Речь идет о призывах «Сосать сколько хочешь» и «Брать в рот за копейки».
Обновлено в 00:21
Происшествия

Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты

Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 01:29
Политика

Умер замруководителя администрации губернатора Сергей Трофимов

Первый заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов скончался 17 апреля на 70-м году жизни.
Обновлено вчера в 21:04
Шоу-бизнес

Ягодка опять: модель и дизайнер Виктория Бекхэм празднует 45-летие

Большую известность имениннице принес титул всемирно признанной иконы стиля 17 апреля свой 45-й день рождения отмечает британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и бизнесвумен Виктория Бекхэм (в девичестве – Адамс).
Обновлено вчера в 18:18
Футбол

«Барса» выиграла у «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 18:14
Финансы

Сбербанк направит на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей

Годом ранее на дивиденды было рекомендовано потратить 271 млрд руб. (36,2%).
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия

В Барнауле с рейса сняли известного артиста Панкратова-Черного

Видео инцидента разместил один из пассажиров в Instagram Утром 17 апреля с самолета в барнаульском аэропорту сняли известного актера Александра Панкратова-Черного.
Обновлено в 04:11
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о невозможности снизить цену на газ для населения

Напомним, что 3 апреля Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цену на газ.
Обновлено вчера в 04:50
Политика

Алексей Рогозин официально покинул «Ильюшин»

Обновлено в 03:08
Происшествия

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева

Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:12
Экономика

Новым членом правления «Газпрома» назначен Геннадий Сухов

Совет директоров "Газпрома" избрал с 15 апреля 2019 года членом правления Геннадия Сухова, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:16
Общество

IKEA хочет построить первую «Мегу» в пределах МКАД

Если стороны договорятся, то это будет первая «Мега», открытая в Москве более чем за 10 лет (последней была «Мега Белая Дача»), и первый торговый комплекс под этим брендом в пределах МКАД.
Обновлено вчера в 17:40
Хоккей

Омичей снова зовут смотреть «Авангард» в фан-зону

В спорткомплексе «Красная звезда» после паузы, связанной с концертом группы «Би-2», вновь откроется фан-зона для просмотра хоккея.
Обновлено в 02:37
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором

«АвтоВАЗ» выпустит новую версию LADA XRay с вариатором.
Обновлено вчера в 03:19
Общество

В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России

Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.
Обновлено вчера в 09:16
Кино

Вышел финальный трейлер «Мстителей»

В России финальные «Мстители» выйдут 29 апреля.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
Общество

Россияне стали лучше относиться к деятельности Сталина

Согласно опросу «Левада-центра», 51% респондентов относится к Сталину позитивно. Это максимальный за последние 20 лет показатель.
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Государственная дума приняла закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:55
Хоккей

В «Каролине» прокомментировали драку Свечникова и Овечкина

Обновлено вчера в 03:19
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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