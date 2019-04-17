Футбол

Колено Кокорина могут заменить на искусственноеМатч ТВ 04:09

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, что ее подзащитного продолжают мучить боли в правом колене, на котором он 16 марта 2018 года перенес операцию в связи с разрывом крестообразных связок.
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Кокорин столкнулся с угрозой замены колена

Lenta.ru08:39

Колено Кокорина могут заменить на искусственное

Матч ТВ04:09

Александру Кокорину грозит операция по замене колена на искусственное

Millionaire.ru06:51

Колено Кокорина могут заменить на искусственное

Sportbox.RU04:09

Адвокат Кокорина заявила, что колено футболиста могут заменить на искусственное

RT на русском07:39

Адвокат Кокорина отметила угрозу замены колена игрока на искусственное

Газета.Ru03:10

Адвокат Кокорина: «Если так будет продолжаться, то колено придется менять на искусственное»

Sport24.ru02:53
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:55, Ашберн
Единоборства

Соперником Джошуа может стать Луис Ортис

Обновлено в 05:23
Происшествия

Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством

Обновлено в 08:22
Происшествия

Недовольных много. В Свердловский фонд капремонта пришли с обысками

Интерес силовиков связан с жалобами подрядчиков, которые выполняли ремонтные работы в многоквартирных домах.
Обновлено в 08:42
Здоровье

Быкова ввели в искусственную кому

Российского писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому.
Обновлено в 09:34
Политика

Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Общество

Мэр уральского города объяснил доход сына-школьника в 400 тыс. рублей

Ранее Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына, который учился в седьмом классе, за 2018 год в размере 409,3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия

Жителя Севастополя зарезали за отказ танцевать лезгинку в баре

Пьяный строитель из Дагестана убил посетителя в кафе Севастополя за отказ танцевать лезгинку.
Обновлено в 09:05
Политика

Депутат Рады от фракции Порошенко устроил потасовку в прямом эфире

Обновлено в 00:45
Происшествия

Экс-президент Перу попытался покончить с собой

Врачи оценивали его состояние как критическое. В настоящее время о состоянии здоровья экс-президента Перу ничего неизвестно.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ

Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Политика

На Украине возбудили уголовное дело «о сдаче Крыма»

Дело было возбуждено 1 апреля «по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году», пишет сайт aif.ru.
Обновлено в 08:44
Здоровье

Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом

Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Политика

Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам

По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.
Обновлено в 05:16
Политика

Time снова не включил Путина в список самых влиятельных людей мира

Журнал Time второй год подряд не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.
Обновлено в 09:38
Игры

Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg

Обновлено в 06:15
Технологии

Пермская компания Promobot показала в Сколково андроида Алекса

Пермская стартап-компания Promobot презентовала в Сколково андроида Алекса.
Обновлено вчера в 12:21
Общество

Синоптики советуют россиянам на майские ехать на Мальдивы

В период майских праздников лучшим местом для пляжного отдыха станут Мальдивы, заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:39
Авто

Hyundai Creta нового поколения представлен официально

Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 02:33
Экономика

«Русал» не смог разорвать контракт со сгоревшим энергоблоком

Компания просила расторгнуть обязательный инвестконтракт со сгоревшим в 2016 году третьим энергоблоком Березовской ГРЭС "Юнипро", а также взыскать с компании необоснованное обогащение в размере 174,3 млн руб. Это не единственный иск по расторжению от "Русала".
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с детьми

Известный российский шоумен Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с 5-летними малышами, Лизой и Гарри.
Обновлено в 04:27
Общество

Молодую мать из Омска заставляют платить налог за подарки от мэрии

Обновлено в 08:44
Происшествия

В Швейцарии возбуждено уголовное дело против Тельмана Исмаилова

Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело против Исмаилова по факту мошенничества.
Обновлено в 04:35
Наука

Захороненные в могилах мегалитов люди оказались родственниками

Учеными из шведского университета Упсалы при помощи достижений генетики было проведено тщательное изучение мегалитической постройки Европы, одной из самых известных которой считает Стоунхендж, находящийся в Англии.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия

В Омске школьники закидали 77-летнего старика камнями

В местном паблике «ВКонтакте» появился ролик, где видно, как несколько школьников, которым на вид 10-13 лет, у гаража кидали в пенсионера камнями, набрасывались на него с кулаками и пинали в его сторону массивную железную дверь.
Обновлено в 05:55
Кино

Сталина заменили Гитлером в российской версии «Хеллбоя»

Ранее сообщалось, что в российском МИДе назвали глупым сравнение Сталина, Гитлера и группировки "Исламское государство".
Обновлено в 03:22
Кино

Авторы «Мстителей» просят не распространять спойлеры «Финала»

Мировая премьера фильма состоится 26 апреля.
Обновлено в 06:57
Политика

Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России

Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.
Обновлено в 08:53
Политика

Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с оппонентом по предвыборной гонке Владимиром Зеленским на заявленных последним условиях.
Обновлено в 05:15
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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