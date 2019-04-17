Футбол
Колено Кокорина могут заменить на искусственноеМатч ТВ 04:09
Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, что ее подзащитного продолжают мучить боли в правом колене, на котором он 16 марта 2018 года перенес операцию в связи с разрывом крестообразных связок.
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Происшествия
Самолет загорелся во время взлета во Внуково
Обновлено в 11:04
Общество
В сети захотели нажиться на углях от Нотр-Дама
На сайте интернет-аукциона eBay появились объявления, связанные с пожаром в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков впал в кому
Обновлено в 06:24
Происшествия
Гайсин рассказал о конфликте с компанией Кокорина и Мамаева в кафе
Ранее Пак объяснил, почему не ответил на звонки Кокорина после конфликта.
Обновлено в 10:50
Экономика
Реальные пенсии россиян вырастут к 2024 году на 9,5%
Сегодня, 17 апреля 2019 года, стало известно, что Министерство экономического развития РФ заложило в основные параметры социально-экономического развития рост реальных пенсий на 9,5% к 2024 году.
Обновлено в 06:33
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск
Следствие объявило в международный розыск и просит заочного ареста для бывшего генерального директора "Космосавиаспецстроя" Григория Вайсмана, обвиняемого в особо крупной растрате.
Обновлено в 10:26
Наука
Умер нобелевский лауреат Пол Грингард
Обновлено 14 апреля в 15:52
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Экономика
ЦБ сообщил о росте популярности 2-тысячных купюр у фальшивомонетчиков
Центробанк назвал самые популярные у фальшивомонетчиков купюры по итогам первого квартала 2019 года, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся»
Гузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем.
Обновлено вчера в 15:06
Наука
Оптический резонатор выявил квантовые движения в жидкости
Установка стала первым примером системы, в которой возможно изучение квантовых оптомеханических эффектов для жидкостей, а не для твердых тел или газов, пишут авторы в журнале Physical Review Letters.
Обновлено в 09:19
Политика
На Украине возбудили уголовное дело «о сдаче Крыма»
Дело было возбуждено 1 апреля «по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году», пишет сайт aif.ru.
Обновлено в 08:44
Наука
Ученые назвали опасный для жизни пульс
Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия
Экс-президент Перу умер после попытки суицида
Экс-президент Перу Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по делу о коррупции, скончался в госпитале Лимы.
Обновлено в 11:10
Здоровье
Зарегистрирована первая российская вакцина сразу от пяти заболеваний
Первая российская вакцина для профилактики сразу пяти заболеваний прошла регистрацию.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет
Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет после пожара, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.
Обновлено в 08:00
Происшествия
СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта
Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Кино
Рассекречено название девятого эпизода «Звездных войн»
Девятый фильм основного цикла "Звездных войн" завершит историю, которая длится уже более четырех десятков лет — зрители узнают ответы на все вопросы, которые остались из предыдущих эпизодов.
Обновлено в 07:03
Наука
В сердце 42000-летнего жеребенка ученые СВФУ нашли жидкую кровь
Обновлено в 08:03
Происшествия
Хоккеист Обухов избил девушку в Казани
Обновлено в 10:48
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Политика
Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»
Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Футбол
Ковачич может перебраться в «Зенит»
Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич, ныне выступающий на правах аренды за "Челси", может пополнить состав "Зенита".
Обновлено в 09:52
Политика
Сенатор раскрыл, кто стоит за отравлением Скрипалей
Сенатор от Еврейской АО Владимир Джабаров полагает, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери было срежиссировано британской разведкой при активной помощи ЦРУ.
Обновлено в 10:15
Экономика
Медведев назвал идею совместить ОСАГО и КАСКО интересной
Обновлено в 08:07
Политика
На дебатах Порошенко и Зеленского ожидают около 60 тысяч человек
Министерство внутренних дел Украины ожидает, что на дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского придут около 60 тысяч человек, безопасность будут обеспечивать до 10 тысяч правоохранителей.
Обновлено в 09:47
Политика
Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам
По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.
Обновлено в 05:16
Экономика
Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками
Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.
Обновлено в 07:22
Общество
В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти
Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.
Обновлено в 08:05