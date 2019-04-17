Колено Кокорина могут заменить на искусственноеМатч ТВ 04:09

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, что ее подзащитного продолжают мучить боли в правом колене, на котором он 16 марта 2018 года перенес операцию в связи с разрывом крестообразных связок.

Колено Кокорина могут заменить на искусственное

Общество В сети захотели нажиться на углях от Нотр-Дама На сайте интернет-аукциона eBay появились объявления, связанные с пожаром в соборе Парижской Богоматери.

Экономика Реальные пенсии россиян вырастут к 2024 году на 9,5% Сегодня, 17 апреля 2019 года, стало известно, что Министерство экономического развития РФ заложило в основные параметры социально-экономического развития рост реальных пенсий на 9,5% к 2024 году.

Общество Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.

Происшествия Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск Следствие объявило в международный розыск и просит заочного ареста для бывшего генерального директора "Космосавиаспецстроя" Григория Вайсмана, обвиняемого в особо крупной растрате.

Экономика ЦБ сообщил о росте популярности 2-тысячных купюр у фальшивомонетчиков Центробанк назвал самые популярные у фальшивомонетчиков купюры по итогам первого квартала 2019 года, сообщается на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся» Гузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем.

Наука Оптический резонатор выявил квантовые движения в жидкости Установка стала первым примером системы, в которой возможно изучение квантовых оптомеханических эффектов для жидкостей, а не для твердых тел или газов, пишут авторы в журнале Physical Review Letters.

Политика На Украине возбудили уголовное дело «о сдаче Крыма» Дело было возбуждено 1 апреля «по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году», пишет сайт aif.ru.

Наука Ученые назвали опасный для жизни пульс Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.

Происшествия Экс-президент Перу умер после попытки суицида Экс-президент Перу Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по делу о коррупции, скончался в госпитале Лимы.

Здоровье Зарегистрирована первая российская вакцина сразу от пяти заболеваний Первая российская вакцина для профилактики сразу пяти заболеваний прошла регистрацию.

Происшествия Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет после пожара, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.

Происшествия СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».

Кино Рассекречено название девятого эпизода «Звездных войн» Девятый фильм основного цикла "Звездных войн" завершит историю, которая длится уже более четырех десятков лет — зрители узнают ответы на все вопросы, которые остались из предыдущих эпизодов.

Авто УАЗ выпустил новую версию «буханки» Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».

Политика Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы» Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.

Футбол Ковачич может перебраться в «Зенит» Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич, ныне выступающий на правах аренды за "Челси", может пополнить состав "Зенита".

Политика Сенатор раскрыл, кто стоит за отравлением Скрипалей Сенатор от Еврейской АО Владимир Джабаров полагает, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери было срежиссировано британской разведкой при активной помощи ЦРУ.

Политика На дебатах Порошенко и Зеленского ожидают около 60 тысяч человек Министерство внутренних дел Украины ожидает, что на дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского придут около 60 тысяч человек, безопасность будут обеспечивать до 10 тысяч правоохранителей.

Политика Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.

Экономика Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.