Акциз на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон — может составить более 160 рублей на 1 кг. Об этом «Известиям» рассказали в Экспертном совете при правительстве, который ранее выступил с инициативой ввести в РФ сбор на такую продукцию.

с чего всё началось

Экспертный совет при правительстве предложил ввести акциз на продукты переработки красного мяса - колбасные изделия, сосиски и так далее, пишут «Известия». Решено не мелочиться: ставка акциза предложена в 160 рублей на 1 кг, что повлечет за собой удорожание этих продуктов процентов на 30.

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