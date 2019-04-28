«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками ПанаринаREGNUM 02:08

Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу в овертайме над командой «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ нынешнего сезона. Игра проходила на льду арены «Ти-Ди граден» в Бостоне и закончилась победой гостей со счетом 3:2 в овертайме.

«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина

Наука Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.

Политика Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.

Наука Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.

Культура Рудковская назвала мерзкой травлю дочери Алсу после победы в «Голосе» Как сообщает информационный портал «Супер.ру», Рудковская заявила, что события вокруг победы Микеллы Абрамовой в «Голосе» отвратительны.

Футбол Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.

Происшествия В Подмосковье произошёл крупный пожар в промзоне В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар на площади 824 кв. м на территории промышленной зоны.

Происшествия На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.

Происшествия Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины» Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.

Финансы Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.

Музыка Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.

Политика Зеленский поддержал идею о запрете Порошенко выезда за пределы Украины Команда Владимира Зеленского в официальном Facebook команды объявила о том, что поддерживает петицию о запрете выезда Петра Порошенко за границу.

Наука Вакцину против рака успешно протестировали на людях Безопасность новой вакцины против рака толстой кишки создатели проверили непосредственно на людях и показала положительные результаты в ходе клинических испытаний фазы № 1. Как информирует Journal for ImmunoTherapy of Cancer, новая вакцина против колоректального рака прошла первые успешные клинические исследования.

Здоровье «Единая Россия» объяснит, как клеить обои в горящем здании здравоохранения? Предложения для реализации национального проекта «Здравоохранение» планирует выработать партия «Единая Россия», заявил глава комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Морозов 27 апреля в интервью ТАСС.

Происшествия В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.

Футбол Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.

Происшествия В больнице скончалась пассажирка перевернувшегося катера В Петербурге скончалась пассажирка катера, который перевернулся в субботу вечером в Финском заливе.

Транспорт ГИБДД оштрафовала участников стихийного автослета напротив УПИ Сотрудники Госавтоинспеции накануне, 27 апреля, оштрафовали участников автосходки напротив УПИ.

Религия Путин поздравил россиян с Пасхой Владимир Путин поздравил с Пасхой всех христиан, отмечающих Светлое Христово Воскресение, передает пресс-служба главы государства.