«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками ПанаринаREGNUM 02:08

Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу в овертайме над командой «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ нынешнего сезона. Игра проходила на льду арены «Ти-Ди граден» в Бостоне и закончилась победой гостей со счетом 3:2 в овертайме.

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