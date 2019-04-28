Хоккей
«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками ПанаринаREGNUM 02:08
Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу в овертайме над командой «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ нынешнего сезона. Игра проходила на льду арены «Ти-Ди граден» в Бостоне и закончилась победой гостей со счетом 3:2 в овертайме.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:29, Ашберн
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»
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Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
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Хоккей
Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Как добавить ценность продукту или услуге
Клиенты выбирают продукты, которые имеют для них ценность. Если такая ценность предоставляется, то клиент остается удовлетворенным.
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Шоу-бизнес
Опубликовано последнее сообщение Юлии Началовой перед смертью
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Шоу-бизнес
Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 20:55
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Об этом сообщили в правительстве региона.
Обновлено вчера в 02:57
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Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»
Известно, что победительницей вокального конкурса стала 10-летняя Микелла Абрамова – дочь исполнительницы Алсу.
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Автоспорт
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Обновлено вчера в 11:06
Шоу-бизнес
Сергей Исаев планирует пригласить финалиста «Голос. Дети» Максима Ержана на вокальное шоу «Честные Голоса»
Сергей Исаев, подводя итоги финала шоу молодых дарований отметил, совсем неважно, будет ли пересчитывать Первый канал результаты и что окажется в итоге, лично для него победитель единственный – юный исполнитель из Казахстана Максим Ержан.
Обновлено в 01:43
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Наука
Ученые обнаружили самый древний след человека
В апреле на территории Чили специалисты нашли древнейший след ноги, который был открыт в 2010 году студентом Австралийского университета Чили.
Обновлено в 01:54
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
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Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу
Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
Обновлено вчера в 13:29
Политика
В бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию
Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
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Обновлено 26 апреля в 06:30
Происшествия
В Казани женщина с коляской угодила под колеса автомобиля
Местная жительница с ребенком в коляске перебегала семиполосную магистраль в неположенном месте В Казани на улице Вишневского женщина с коляской попала под колеса автомобиля.
Обновлено в 03:06
Общество
Синоптики предупредили о ночных заморозках в Московском регионе
Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ночная температура в начале предстоящей недели опустится ниже 0 °С в Московском регионе.
Обновлено в 03:31
Политика
Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением и назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным.
Обновлено в 02:41
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В Коломне после пасхальной службы загорелся храм
Пожар произошел в православном храме в подмосковной Коломне сразу после пасхальной службы, сообщает «Интерфакс».
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Кино
Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры
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Обновлено в 01:59
Наука
OpenAI научила нейросеть создавать музыку
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Волкер призвал Киев освободить людей в Донбассе от страданий
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что украинское правительство должно сделать все возможное для того, чтобы освободить жителей Донбасса от страданий, «вызванных российской агрессией».
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Пенелопа Крус – испанская киноактриса и модель, обладательница премии «Оскар»
В 2009 году Пенелопа Крус получила «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Вики Кристина Барселона» режиссера Вуди Аллена.
Обновлено в 02:54
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Во Владивостоке на международном турнире по самбо произошла драка
Обновлено вчера в 14:40