«Коламбус» разгромил «Тампу» в плей-офф с двумя очками ПанаринаREGNUM 00:22

Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Тампа-Бэй Лайтинг» во втором матче серии в первом раунде плей-офф кубка Стэнли. Встреча проходила на льду «Амали-арены» в Тампе и закончилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

«Коламбус» разгромил «Тампу» в плей-офф с двумя очками Панарина

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